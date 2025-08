Dólar: estiman que el tipo de cambio casi dejó de estar "atrasado" con la reciente disparada

Tomando como base el tipo de cambio real del 17 diciembre de 2024, el análisis de Cohen indica que el tipo de cambio contra el dólar está a un nivel de 103, mientras que el promedio de 30 años está más cerca de 110.

“Cuál es el equilibrio - se preguntó Polo- no lo sabemos, porque Argentina en los últimos 30 años, siempre esos tipos de cambio no terminaron bien”. No obstante, dijo que “si queremos tomar en cuenta sería un poquito más para llegar al promedio histórico”.

“Más o menos ese olfato que tiene el mercado, incluso el propio Fondo Monetario Internacional (FMI), que el tipo de cambio, más allá de la mejora que estamos teniendo en estos meses. está un 15% o un 20% por debajo de lo que debería estar para estar un poquito más tranquilo”, expresó.

Para el economista de Cohen Aliados Financieros, la divisa de Estados Unidos “tiene todavía ese camino por recorrer”. “Lo bueno es que ya recuperó mucho”, añadió.

Polo explicó que “la caída del tipo de cambio que habíamos tenido hacia fines del año pasado, nos provocaba ciertas dudas en cuanto al frente externo”.

“Bueno, estuvo ese debate, el tipo de cambio está atrasado, no está atrasado. La experiencia está mostrando que el tipo de cambio de diciembre del año pasado estaba muy bajo y obviamente necesitaba recuperar. Eso estamos viendo como una buena noticia”, cerró.