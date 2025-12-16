Dólar hoy: a cuánto cerró este martes 16 de diciembre + Seguir en









Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

Las reservas brutas subieron más de u$s600 millones en las últimas cuatro ruedas.

El dólar oficial minorista cotizó a $1.430 para la compra y a $1.480 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hizo a $1.482,84 para la venta.

Las reservas brutas internacionales subieron u$s46 millones este martes, hasta los u$s42.280 millones. De este modo, en las últimas cuatro jornadas acumularon un alza de u$s617 millones.

En términos netos, según la estimación del economista Federico Machado, las reservas se encuentran en los u$s526 millones.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, martes 16 de diciembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotizó a $1.451.

A cuánto cotizó el dólar blue hoy, martes 16 de diciembre El dólar blue subió a $1.480 para la compra y a $1.500 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, martes 16 de diciembre El dólar CCL cotiza a $1.542,75 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6,3%. Valor del dólar MEP hoy, martes 16 de diciembre El dólar MEP opera a $1.500,59 y la brecha con el dólar oficial es de 3,4%. Precio del dólar tarjeta hoy, martes 16 de diciembre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.924. Cotización del dólar cripto hoy, martes 16 de diciembre El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.540,12, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, martes 16 de diciembre Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s87.180, según Binance.