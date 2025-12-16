El dólar oficial minorista cotizó a $1.430 para la compra y a $1.480 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hizo a $1.482,84 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cerró este martes 16 de diciembre
Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.
-
El dólar mayorista tocó su mayor nivel del mes después del anuncio de la actualización de las bandas
-
El dólar repuntó y logró recuperar las pérdidas de dos jornadas
Las reservas brutas internacionales subieron u$s46 millones este martes, hasta los u$s42.280 millones. De este modo, en las últimas cuatro jornadas acumularon un alza de u$s617 millones.
En términos netos, según la estimación del economista Federico Machado, las reservas se encuentran en los u$s526 millones.
A cuánto operó el dólar oficial hoy, martes 16 de diciembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotizó a $1.451.
A cuánto cotizó el dólar blue hoy, martes 16 de diciembre
El dólar blue subió a $1.480 para la compra y a $1.500 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, martes 16 de diciembre
El dólar CCL cotiza a $1.542,75 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6,3%.
Valor del dólar MEP hoy, martes 16 de diciembre
El dólar MEP opera a $1.500,59 y la brecha con el dólar oficial es de 3,4%.
Precio del dólar tarjeta hoy, martes 16 de diciembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.924.
Cotización del dólar cripto hoy, martes 16 de diciembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.540,12, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, martes 16 de diciembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s87.180, según Binance.
- Temas
- Dólar
- reservas del BCRA
- BCRA
Dejá tu comentario