Motosierra en la Casa Rosada: quedó suspendido el uso de vehículos oficiales para funcionarios

El Gobierno aseguró que la medida busca ser "concordante" con los principios de "optimización de recursos y razonabilidad de los gastos dentro de un contexto de austeridad".

Por orden del jefe de Gabinete Manuel Adorni , a partir de este martes quedaron suspendidas las asignaciones de vehículos oficiales y choferes para funcionarios, agentes y personal dependiente que trabaje dentro del Gabinete de Javier Milei.

Desde el Gobierno explicaron que, a partir de esta decisión, habrá que llevar a cabo un reordenamiento en la asignación de la flota de vehículos y la asignación de recursos para realizar traslados. Remarcaron que con esta medida busca ser "concordante" con los principios de "optimización de recursos y razonabilidad de los gastos dentro de un contexto de austeridad".

En ese sentido, aseguraron que están "velando por la eficacia en las acciones que demanden una erogación presupuestaria por parte de un organismo del Estado Nacional ".

De esta manera, cada área dependiente de la Jefatura de Gabinetes tendrá que hacer las gestiones necesarias para concretar la restitución de los vehículos y choferes que se encuentren ya asignados a funcionarios.

Sin embargo, aclararon que si un funcionario considera necesaria la asignación de un vehículo oficial podrá solicitarlo mediante un comunicado y se habilitará su uso.

Por último, la administración nacional detalló que el uso de los autos "deberá ser destinados exclusivamente a posibilitar la actividad de los funcionarios y empleados" que resulten "afectados exclusivamente a las exigencias de las funciones que desempeñan".

La Cámara de Diputados subastó 20 vehículos de su flota oficial

En línea con esta medida, la Cámara de Diputados decidió el mes pasado desprenderse de 20 vehículos pertenecientes a su flota oficial, con el objetivo de “optimizar el uso de los recursos públicos”. La medida quedó formalizada mediante una resolución firmada por el titular del cuerpo, Martín Menem.

El proceso comenzó con la exhibición del primer grupo de 18 vehículos, que se llevó a cabo el pasado miércoles 26 de noviembre, en el acceso al Congreso ubicado en Avenida Rivadavia 1841. Los dos vehículos restantes se vieron el jueves 27, en el mismo horario, en Pasco 650.