Riesgo país: el Gobierno tuvo que lanzar un plan de compra de reservas para que quiebre el piso de 600 puntos

Cuando se firmó el rescate del Tesoro de EEUU, antes de las legislativas, los consultores anticipaban que, si en diciembre no se anunciaba un plan de compra de divisas, el efecto de la ayuda se iba a agotar.

El ministro de Economía, Luis Caputo, tuvo que hacerle caso al mercado , el cual había estimado en noviembre, poco después del acuerdo con el Tesoro de Estados Unidos (EEUU), que el equipo económico había comprado un poco de tiempo hasta fin de año para luego avanzar con otro tipo de medidas. Una decisión con un ojo en el riesgo país.

Por caso, el consultor Pablo Moldovan, de C-P, ya había advertido hace un mes que para fin de año Caputo tenía que presentar un programa de compra de reservas porque de lo contrario la desconfianza iba a retornar.

Hasta ahora, la lógica ha sido la misma en los dos años de gestión: un Gobierno que trata de desbloquear la desconfianza en base a a algunos resultados económicos positivos y el mercado y el FMI reclamando que compre reservas.

Para algunos analistas consultados por Ámbito , el test fue la licitación del Bonar29 la semana pasada . Se colocaron u$s1.000 millones nominales al 9,26% de rendimiento. Se considera que el problema de ese llamado no fue la tasa sino las ofertas recibidas: apenas u$s1.400 millones, lo que indica que no hay apetito por los bonos de de Argentina.

Cabe recordar que cuando se llegó al acuerdo con el FMI en 2024 el riesgo país bajó a 600 puntos básicos, pero como no hubo compra de reservas, se quedó clavado y empezó a subir hasta que llegó el salvataje del Tesoro de EEUU, que le dio oxigeno al Gobierno.

Tal cual lo advirtió Ámbito en ese momento, algunos analistas consideraron que el tema de la acumulación de dólares era crítico. Tenía un plazo que iba de diciembre a junio de 2026 para dar señales claras. Esta vez, Caputo parece que quiere romper el ciclo. La idea de forzar la baja del riesgo país para poder rollear vencimientos de 2026 sin reservas se agotó.

Desde hace un par de semanas el ministro viene señalando que va a comprar reservas, con aclaraciones respecto de que tiene que haber “demanda de pesos” y que “hay que hacerlo bien”, pero es un cambio respecto de hace un año cuando decía que estaban “cómodos” con los dólares que tenía.

Por lo pronto, como primera reacción tras el anuncio del BCRA, el indicador que mide el J.P. Morgan perfora los 600 puntos básicos y se ubica en 580 unidades.

Cambio de régimen

Al respecto, el Centro de Estudios de Política y Economía (CEPEC) afirma que el anuncio hecho por el BCRA sobre el cambio en el régimen de bandas cambiarias y la compra de reservas era “largamente necesario desde el punto de vista teórico y empírico”.

“No se trata de una corrección marginal ni de una medida táctica, sino de una recalibración integral del esquema macroeconómico, que corrige inconsistencias del régimen previo y reordena la relación entre tipo de cambio, cantidad de dinero y acumulación de reservas”, afirma el CEPEC.

El centro de estudios señala que “comienza una etapa distinta del programa económico con una economía que ya no enfrenta un problema de dominancia fiscal ni de emisión descontrolada, sino uno de submonetización, fragilidad externa y necesidad de recuperar competitividad”.

CEPEC afirma que “el régimen previo presentaba una inconsistencia macroeconómica estructural”. “El deslizamiento cambiario fijo operó inicialmente como ancla nominal útil en la etapa de estabilización, pero con la rápida desinflación pasó a generar una apreciación real endógena”, plantea el reporte.

Sostiene que “en paralelo, el Banco Central no acumulaba reservas, aun cuando la demanda de dinero comenzaba a recuperarse, lo que implicaba una remonetización sin contrapartida en activos externos”. “Desde la teoría macroeconómica, este esquema no cerraba: no había flotación, no se fortalecía el balance del BCRA, y se reintroducía la restricción externa como problema latente. Era un régimen que ni flotaba ni acumulaba reservas ni preservaba competitividad”, dice CEPEC.

En ese sentido, el reporte plantea que “la recalibración no solo era deseable sino que era inevitable”.

Por su lado, Pablo Moldovan señaló al respecto que “el Gobierno oficializó su intención de comprar reservas”. “La decisión llega después de la licitación de deuda en dólares y justo antes de la revisión del acuerdo con el FMI”, describe el economista.

En ese sentido, sostuvo que “con el riesgo país estancado cerca de 600 puntos, el esquema cambiario empieza a moverse”.

Moldovan añadió que el requisito que anunció Santiago Bausili, presidente del BCRA, de que tiene que subir la demanda de moneda para comprar dólares, es viable. “Si la economía crece y el crédito se expande, la demanda de pesos crece. Cuando los bancos dan crédito, crean depósitos y demanda pesos para encajes”, explicó.

El problema, según indica el economista, sería la falta de oferta de dólares. El Gobierno estaría apuntando a que haya colocaciones de empresas privadas de de las provincias para generar un flujo importante.

“Si el Tesoro no rollea intereses, el tamaño de los flujos financieros privados requeridos es muy grande. Equilibrar el mercado y comprar los intereses exigiría un ingreso de capitales privado de u$s1.700 millones promedio mensual. Registros que solo se alcanzaron en 6 meses en los últimos 23 años”, advirtió.

Por su lado, Pilar Tavella, directora de Research Macro & Estrategia de Balanz, explicó que “el BCRA anunció el inicio de una nueva fase de su programa monetario para 2026, en línea con nuestra visión sostenida desde Research de que el Gobierno avanzaría en una recalibración de las bandas para permitir una mayor acumulación de reservas”.

“El BCRA implementará un programa de acumulación de reservas internacionales consistente con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado cambiario”, señaló Tavella.