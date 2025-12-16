Reservas: la city mira la balanza de pagos para anticipar de dónde podría venir la oferta de dólares

El BCRA anunció un plan de acumulación de reservas ligado a una remonetización de la base monetaria, que permitiría compras por hasta u$s10.000 millones, si la balanza de pagos lo permite.

Entre los anuncios más relevantes en materia cambiaria que realizó este lunes el Banco Central (BCRA) se destacan la readecuación de las bandas cambiarias y el esquema de compra de reservas. Con relación con este último punto, la autoridad monetaria señaló que espera una remonetización de la base monetaria desde el 4,2% hasta el 4,8% del PBI, lo que, bajo los supuestos oficiales de inflación y crecimiento, habilitaría compras de divisas no esterilizadas por unos u$s10.000 millones, aunque sujetas a ingresos en la cuenta financiera de la balanza de pagos.

En la práctica, esto implica que el BCRA podrá acumular reservas en la medida en que ingresen dólares, vía Inversión Extranjera Directa, flujos de portafolio o financiamiento externo, y siempre que la economía convalide una mayor demanda de pesos. Si bien un mayor ingreso de divisas por exportaciones puede aliviar el frente externo, el esquema queda condicionado a una balanza de pagos sólida y a un escenario de estabilidad macroeconómica que sostenga el proceso de remonetización.

En charla con este medio, Claudio Caprarulo , director de Analytica , sostuvo que " el mejor escenario para la acumulación de reservas es que se dé mediante el superávit de la cuenta corriente. De todas formas, la estrategia del Gobierno sigue siendo retornar a los mercados internacionales de crédito y eso puede sumar compras por la cuenta financiera . Mismo porque la baja del riesgo país también abarata el crédito para las provincias y el sector privado".

La cuenta corriente es la que incluye exportaciones e importaciones de bienes y servicios, más rentas e ingresos secundarios. Cabe resaltar que el último dato disponible es el del balance cambiario de octubre, que mostró un déficit de cuenta corriente por u$s2.599 millones, el mayor desde noviembre de 2017 en base caja , tras la finalización del programa del plan retenciones cero, recordaron desde Aurum Valores.

"En nuestro escenario base de balanza de pagos, creemos que una acumulación de u$s7.000 millones es factible, en línea con un escenario sin cambios reales en la demanda de dinero. Si el Gobierno estuviera en lo correcto respecto de la demanda de dinero, una acumulación adicional sería posible, aunque requeriría un nivel relativamente elevado de endeudamiento externo, con un rollover del 100% de los vencimientos de 2026" , opinaron desde Max Capital.

La cuenta financiera, clave para mejorar la balanza de pagos

La cuenta financiera es una parte clave de la balanza de pagos y muestra cómo entran y salen los capitales entre un país y el resto del mundo. La estrategia de compra de reservas se verá anclada en fortalecerla y para ello cuenta con dos vías: una es la inversión directa a través del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), y la otra, a través de una compresión del riesgo país que le permita al Tesoro acceder al mercado internacional de deuda. En ese sentido, el oficialismo ya comenzó a testear a esta plaza cuando la semana pasada colocó un nuevo Bonar 2029 en moneda extranjera, pero bajo la ley local.

"Para que logre comprar u$s10.000 millones de reservas tiene que haber un ingreso de capitales significativo, que puede ser a través de la IED, un poco de inversión financiera, colocaciones de deuda de empresas, y de Gobiernos Provinciales, como ya tuvimos Santa Fe, CABA y también el Tesoro Nacional. La idea es que el equipo económico pueda hacer rollover de los vencimientos en deuda de la deuda en dólares", le dijo a Ámbito, el economista Lorenzo Sigaut Gravina.

Para este experto, si se da ese escenario vía una mejora del ingreso de capitales, eso permite cubrir el déficit de la cuenta corriente. “Si hay un poco de crecimiento para el año que viene, como se estima, en torno al 3%, necesitás justamente un escenario en el que haya ingreso de capitales significativo”, que colabore con la oferta de divisas. Aclaró que, en caso contrario, el Banco Central no va a poder comprar dólares porque la cotización se le va a ir al techo y ahí siempre está obligado a vender.

Superávit comercial: la otra opción que maneja la city

En diálogo con Ámbito, Florencia Fiorentin, economista jefe de la consultora EPyCA, aseguró que otra opción de ingreso de divisas es vía superávit comercial. "Cuando el BCRA dice sujeto a la oferta de flujos de la balanza de pagos básicamente aclara que solo puede comprar reservas si entran dólares genuinos a la economía. Eso puede venir por un superávit comercial más alto, mayor ingreso de inversiones, financiamiento externo o incluso endeudamiento del sector público o privado", expresó.

Y remarcó "Si esos flujos no aparecen, la capacidad de acumular reservas es menor, aunque la demanda de pesos crezca. En ese sentido, no es automático: depende de que efectivamente haya dólares para comprar".

Cabe resaltar que, durante octubre, la balanza comercial anotó su 22° superávit consecutivo, aunque el resultado fue el más acotado de los últimos cinco meses: u$s800 millones. En el décimo mes del año, las exportaciones totalizaron u$s7.954 millones, lo que representó un crecimiento interanual de 13,1%. Paralelamente, cabe resaltar que las importaciones alcanzaron un total de u$s7.154 millones, un 16,9% más que en el mismo período de 2024.