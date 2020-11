Dólar futuro: aumenta la tasa implícita que prevé una depreciación del peso

Pero no solo las tasas a septiembre se dispararon: similares avances hubo en los contratos a agosto, donde la expectativa de apreciación del dólar pasó del 66,73% al 77,27% entre un viernes y el otro.

“A pesar de que el Gobierno hizo una licitación importante de letras y logró descomprimir y generó una tregua con el mercado en materia de CCL y blue, esto no se vio en el Rofex, donde hubo un crecimiento fuerte de las expectativas”, señaló en un webinar el analista Matías Battista.

“El viernes arrancó tibio el mercado, pero se puso muy comprador y después lo terminaron bajando desde el Banco Central, vendiendo futuros”, señaló Gustavo Neffa, director de Research For Traders, a este medio. Y añadió: “Pese a que en la última semana cayó la brecha, el BCRA siguió vendiendo reservas y continuó el retiro de depósitos. Mientras eso no cese, no vas a ver una tranquilidad en el mercado de futuros”.

Según un informe reciente de Invecq “la venta de dólar futuro por parte del Central supera los u$s6.600 millones, monto que se ubica por encima del total permitido” (el límite en Rofex es de u$s5.000 millones). No obstante, es muy posible que el Central esté distribuyendo sus intervenciones en Rofex y en el Mercado Abierto Electrónico, para poder usar al máximo sus capacidades de dar liquidez a esta plaza.

“Las tasas de interés implícitas del Rofex hace un mes estaban en 35 % o 40%, ahora están en torno del 80%. Hay más compradores que vendedores y el único vendedor grande era el BCRA, que se está quedando sin munición para poder abastecer a ese mercado”, consignó el estratega de Consultatio, José Echagüe, en CNN. Y añadió: “¿El Gobierno puede lograr que se suba el límite de intervención? Tal vez sí, pero ¿qué soluciona? Si en vez de u$s5.000 millones pone u$s7.000, ¿qué cambia? En la última semana emitió 3.000 millones de dólar linked y el mercado los absorbió y después de emitidos los bonos subieron de precio. La capacidad de digestión del mercado parece bastante importante”.

Todos estos movimientos se dieron en una semana en la que los dólares bursátiles bajaron de manera contundente. El CCL arranca esta semana en $147,70, tras haber comenzado la anterior en $168,83 y haber tocado un techo de $181,06 el 22 de octubre.

También el MEP tuvo un furioso retroceso y finalizó la semana en $143,23, muy lejos de su techo de $163,09. Algo similar ocurrió con el blue, que cotiza a $169, lo que marca una caída de $26 respecto de su máximo histórico.