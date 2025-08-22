El importante descuento en estaciones de servicio que ya está disponible todos los domingos







La billetera virtual del Banco Ciudad tiene una gran promoción para quienes tengan vehículo propio.

Buepp tiene un descuento exclusivo para sus usuarios que deban cargar combustible.

El Banco Ciudad lanzó una nueva promoción a través de su billetera virtual Buepp para septiembre de 2025. Los usuarios que carguen combustible los domingos obtendrán un reintegro del 10% en estaciones de servicio participantes. El beneficio aplica en las principales redes del país y busca aliviar el impacto de los precios de los combustibles en el presupuesto familiar.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La promoción está vigente en estaciones YPF, Shell y Axion. Para acceder al descuento, los clientes deben abonar con tarjeta Visa o Mastercard del Banco Ciudad mediante el código QR de la aplicación Buepp. El monto máximo de reintegro por persona es de $10.000 mensuales, lo que permite un ahorro significativo en cada carga de nafta.

Buepp celular Cómo es el descuento de Buepp en estaciones de servicio Los clientes que reciban su sueldo o jubilación en el Banco Ciudad obtienen un beneficio adicional. Estos usuarios suman un 5% extra de reintegro, que se agrega al 10% base. El tope para este beneficio complementario es de $5.000, lo que eleva el ahorro total potencial a $15.000 durante el mes.

El reintegro se acredita automáticamente en la tarjeta utilizada para el pago. El importe aparece en la cuenta dentro de los plazos habituales de procesamiento del banco. La promoción no requiere ser cliente previo del Banco Ciudad, cualquier persona puede descargar la aplicación Buepp desde Google Play o App Store, registrarse con su DNI y validar su identidad mediante reconocimiento biométrico. Una vez completado el proceso, los usuarios asocian su tarjeta del banco y comienzan a utilizar los beneficios de inmediato.

El programa incentiva el uso de medios de pago digitales y facilita el acceso a combustible durante septiembre, un mes en el que muchas familias realizan viajes y necesitan cargar nafta con mayor frecuencia. El beneficio está disponible todos los domingos del mes y se activa al pagar con el código QR de MODO dentro de la aplicación Buepp.