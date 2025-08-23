De los millones y el éxito en la música a una vida en la cárcel: la historia de Suge Knight







Pasó de dirigir un imperio del rap de 750 millones de dólares a 28 años de prisión sin escalas, conocé cómo.

El increíble final de una de las cabezas del rap de la Costa Oeste Rolling Stone

Suge Knight ha sido durante mucho tiempo sinónimo de controversia y luchas de poder en la industria musical. Su trayectoria, desde dirigir un imperio del rap de 750 millones de dólares hasta cumplir una condena de 28 años de prisión, es una historia dramática marcada por la influencia, la violencia y la caída.

Nacido en Compton, California el 19 de abril de 1965, conocido como "Sugar Bear", en su juventud solía ser un atleta talentoso y jugó brevemente en la NFL durante la huelga de jugadores de 1987. Cuando su carrera futbolística se estancó, ingresó al mundo de la música como guardaespaldas y promotor.

Suge Knight Suge Knight y Tupac Shakur El ascenso de Suge Knight: un titán del rap En 1989 comenzó la construcción del imperio, se trataba de una compañía de publicidad que evolucionó a representación artística. De esta manera, logró vincularse con legendarios grupos de rap de la Costa Oeste. Cofundó Death Row Records en 1991 junto con Dr. Dre y The D.O.C., con el objetivo de convertirla en "la Motown de los 90". Los éxitos del debut del sello, como The Chronic de Dr. Dre y Doggystyle de Snoop Dogg, catapultaron a Death Row al estrellato y convirtieron a Knight en una figura influyente de la industria.

Knight jugó un papel clave en la rivalidad del rap entre la Costa Este y la Costa Oeste, chocando públicamente con Sean "Puffy" Combs. En 1995, ofreció pagar la fianza de Tupac Shakur, lo que llevó a Tupac a firmar con Death Row. El sello lanzó All Eyez on Me, uno de los álbumes más icónicos del hip-hop. Death Row llegó a vender más de 50 millones de discos, generando 750 millones de dólares en ingresos.

La estrepitosa caída de Suge Knight Cuando sucedió el tiroteo donde fue asesinado Tupac en 1996, Knight estaba en el mismo auto, por lo que fue vinculado, al igual que con la muerte de The Notorious B.I.G. Si bien nada pudo ser demostrado, su reputación ya había sido manchada gravemente. Desde un principio, la vida de Knight se había visto afectada por problemas legales y violencia.

En 1987, fue arrestado por violencia de género, tras agredir a su novia. Ese mismo año, enfrentó cargos de robo de auto e intento de asesinato relacionados con un tiroteo, y finalmente cumplió libertad condicional. Los arrestos de Knight continuaron a finales de la década de 2000 y principios del 2010 por diversos delitos, como agresión y robo. Knight enfrentó múltiples sentencias de prisión a finales de los 90 y principios de los 2000. Para 2006, Death Row estaba en bancarrota, y Knight se declaró en bancarrota personal con solo 12 dólares en su cuenta bancaria, pero con una deuda de más de 137 millones. Los activos del sello se vendieron, quedando finalmente en manos de Snoop Dog Pero el punto de inflexión llegó en 2015 cuando Knight atropelló a dos hombres en Compton, matando a Terry Carter. Acusado de asesinato, alegó defensa propia, pero las imágenes de seguridad lo contradijeron. En 2018, se declaró inocente del cargo de homicidio voluntario y recibió una condena de 28 años de prisión.

