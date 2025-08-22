Jackson Hole: Jerome Powell abre la puerta a un recorte de tasas de la Fed en septiembre

El titular de la Fed hizo énfasis en la "situación inusual" del mercado de trabajo y los "riesgos cambiantes" en la economía de Estados Unidos.

Aún restan cuatro semanas para que la Fed anuncie su decisión sobre tipos de interés.

El presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed), Jerome Powell , planteó durante su discurso inaugural en Jackson Hole , la posibilidad de un recorte en las tasas de interés en septiembre, debido a los "riesgos cambiantes" , en particular en el mercado de trabajo norteamericano. Pese a la cautela en sus declaraciones, el mercado tomó la novedad con euforia , dando por sentada una reducción de las tasas.

El titular de la Fed sostuvo que "si bien el mercado laboral parece estar en equilibrio, se trata de un equilibrio curioso que resulta de una marcada desaceleración tanto de la oferta como de la demanda de trabajadores" . Se trata de una "situación inusual" que sugiere que "los riesgos a la baja para el empleo están aumentando" y, en caso de hacerlo, "podrían hacerlo rápidamente en forma de un aumento considerable de los despidos y un aumento del desempleo".

De todas maneras, también sostuvo que "la estabilidad de la tasa de desempleo y otros indicadores del mercado laboral" les permite a los miembros de la Fed "proceder con cautela al considerar cambios" en su política monetaria. Según los datos de julio, el nivel de desempleo fue de 4,2%, en cumplimiento del objetivo del banco central monetario de mantener ese indicador por debajo del 4,5%.

Pero acto seguido, Powell agregó: "Con la política monetaria en territorio restrictivo, las perspectivas de referencia y el cambiante balance de riesgos podrían justificar un ajuste de nuestra postura política ".

En el que fue su último discurso en Jackson Hole, ya que su mandato termina en mayo, Powell afirmó también que los efectos de los aranceles en los precios al consumidor son "claramente visibles ahora" , pero un escenario "razonable" es que su efecto no dure mucho.

El mandato dual de la Fed significa que debe mantener la inflación anual por debajo del 2% y el nivel de desempleo por debajo de 4,5%.

Sin embargo, consideró que "también es posible que la presión alcista sobre los precios derivada de los aranceles pueda impulsar una dinámica inflacionaria más duradera, y ese es un riesgo que debe evaluarse y gestionarse".

Y sumó: "Cuando nuestros objetivos se encuentran en una situación de tensión tan tensa como esta, nuestro marco nos exige equilibrar ambos aspectos de nuestro doble mandato".

La euforia del mercado

Mientras tanto, el mercado tomó las declaraciones casi como una confirmación de que habrá recorte en la reunión de septiembre. Las expectativas de una reducción de 0,25 puntos en la tasa volvieron a ubicarse por encima del 90%, tras haber bajado al 71,5% ayer, según datos recopilados por FedWatch.

Mientras, los principales índices de Wall Street suben por encima del 1,5% tras el discurso. En caso de producirse, sería el primer recorte desde que Trump regresara a la Casa Blanca e inició su guerra comercial.

De todas maneras, aún restan cuatro semanas para que la autoridad monetaria anuncie su decisión sobre tipos de interés el 17 de septiembre. A eso se le agrega que aún resta conocerse la inflación minorista y el informe de empleo de agosto.