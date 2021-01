Apuestan a mantener dólar competitivo para que se pueda crecer más del 5%

Para que todo esta estrategia cambiaria-política sea posible, el Gobierno mira otro capítulo complicado. Lo necesario para que haya credibilidad, es que se pueda sostener durante todo el año el superávit comercial; y que no se repita el déficit de diciembre de unos u$s 364 millones. El gobierno atribuye este dato negativo al impacto del paro de las aceiteras; pero insiste en que el resultado que debe mirarse es el superávit de u$s 12.528 millones de todo el ejercicio. Según los números básicos de mantenimiento de la estabilidad económica, en el gobierno se habla de la obligación de mantener un resultado positivo entre exportaciones e importaciones por arriba de los u$s 12.000 millones; y, en lo posible, lo más cerca que se pueda de los u$s 15.000 millones. Se confía en que si el 2021 mantiene el superávit del ejercicio anterior, se verá la misma lógica en la administración de las reservas que el 2020; lo que implica que no habría alteraciones bruscas, pero tampoco liberalizaciones en la alternativa de compra de divisas. Como contrapartida, si el 2021 llega con mejoras en las exportaciones, se podrían ir liberando algunas cuentas de acceso a divisas, pero siempre vinculado a proyectos productivos. Para pensar en esta posibilidad, antes el gobierno debe asegurarse que tienen garantizados los dólares necesarios para el pago de insumos, deuda, giro de utilidades, royalties y el funcionamiento normal de la administración pública en el exterior.

Para el criterio oficial, si el organismo que maneja Miguel Pesce logra sostener el poder de competitividad del dólar en los niveles de cierre del 2020, la economía no tendría problemas para responder el año con un crecimiento sustentable; incluso superior al 5% que proyectó el diseño del presupuesto Nacional de Martín Guzmán que aprobó el Congreso a fines del año pasado. Incluso hay quien dentro del Gabinete aventura un alza mayor, al ritmo de la mejora en los precios internacionales de la soja y la proyección de un cierto control del déficit fiscal por debajo del 4% del PBI.