Dólar: el mercado calcula cuánto subirá y calibra el "carry trade"

¿Por qué interesa? Por la meta de RIN pactada con el FMI. Los consultores criollos consideran que entre mayo y agosto el BCRA debería comprar no menos de u$s2.000 millones, como para “arrimar el bochín. De lo contrario anticipan nubarrones cambiarios e inflacionarios. Lo mismo si el IPC vuelve a repetir números de 6% más de una vez. Ayer un sondeo realizado en un Zoom de Quinquela arrojó que las expectativas inflacionarias para este año se ubican por encima del 60%, donde un 35% la estima entre 60 y 65% (esto es un 3,8% mensual), y un 38% entre 65 y 70% (4,2% mensual).

dolar-inversiones freepik.es

Respecto del tipo de cambio oficial un 59% dijo que el crawling del BCRA acompañará el ritmo inflacionario, mientras que un 26% cree que será menor y solo 15% apuesta a que esperará a una baja de la inflación para ajustar el retraso. Y respecto a la tasa de interés, el 66% opinó que el BCRA se quedó corto con la última suba.

Todos recalculando el “carry trade” tras la suba del billete, que de acuerdo con estimaciones de Fede Marull, sube 25% en dólares en lo que va del año (según el TX24 en CCL). Al respecto, el titular de FMyA advierte que, por el acuerdo con el Fondo, el BCRA no puede intervenir para bajar el CCL (el de hoy equivale a $250 del fogonazo de enero pasado). Un dato en el debate devaluatorio: la posición vendida de futuros del BCRA es baja. Sobre el tema inflacionario los consultores destacan que el gobierno está políticamente “short inflation” por lo que necesita decir algo, guerra etc.; pero está económicamente “long inflation” para licuar jubilaciones, salarios y planes etc. Cada vez está más claro el trade off entre la necesidad de tener inflación y las metas fiscales.

Interesantes cruces entre operadores al otro lado del Atlántico sobre el balotaje francés. La cuestión pasa por si gana Marine Le Pen porque el mercado parece confiado en el triunfo de Emmanuel Macron. Dicen que por ejemplo los del Citigroup o Amundi advierten que se está subestimando el riesgo de una sorpresa electoral.

Un operador de Aurel BGC en París comentó que no sería la primera vez que hay una sorpresa, ya les pasó lo mismo con el brexit. El sondeo de Bloomberg arrojó que una victoria de Le Pen provocaría un desplome de las acciones europeas, que los bonos franceses tengan un rendimiento inferior al de los alemanes y una acusada caída del euro, que podría llegar a cotizar a la par que el dólar en los próximos meses.

Por eso el Citigroup recomendó vender bonos del estado francés a 8 años y que compren el austríaco equivalente, para cubrirse así de una posible victoria de la candidata de la ultraderecha francesa. Otros aconsejan refugio en las acciones de empresas estadounidenses de alta calidad y valores baratos, y reducir participaciones en euros en favor del dólar. Barclays espera una caída de 5% en las Bolsas si Macron sale derrotado en los comicios del domingo.

De todos modos, el consenso coincide en que la volatilidad en los mercados puede extenderse hasta junio, fecha en la que se celebrarán las elecciones legislativas y en las que una mayoría parlamentaria podría dar carta blanca a Macron y Le Pen para aplicar plenamente sus planes políticos en Francia y en las que los resultados de formaciones como la “Francia Insumisa” de Jean-Luc Mélenchon pueden tener mucho que decir. Sobre el final de la charla, donde arreciaron las apuestas a la suba de la tasa de la Fed (Powell, un 0,5% en mayo seguro) y el BCE (Lagarde, silencio stampa), un operador aportó el dato de color: el fondo soberano noruego perdió en marzo casi un 5%, algo así como u$s70.000 millones. El fondo tiene activos por más de u$s1,2 billones. Sobre Netflix: los números reflejan una fase de crecimiento maduro difícil de repetir. El PE de 20 necesita mantener altos márgenes. Hoy por hoy, aún no es bull.