Los ADRs avanzan hasta 3,3%, pero los bonos caen y el riesgo país vuelve a subir

El Tesoro habría comprado aproximadamente u$s1.700 millones al Banco Central para asegurarse fondos de cara a los próximos vencimientos de deuda.

La bolsa argentina avanza a paso firme este jueves 21 de mayo, mientras que las acciones argentinas que cotizan en Wall Street suben hasta 3,2% , luego de los buenos resultados de empresas tecnológicas sumadas a una situación menos tensa en el estrecho de Ormuz potenciaron a primera hora los mercados globales, aunque luego se dieron vuelta. A contramano, los bonos soberanos caen y el riesgo país avanza.

En ese marco, el S&P Merval avanza 1,8% a 2.837.344,54 y dentro de las acciones líderes las que más suben están las energéticas: BBVA (+3,5%), Ecogas (+3,3%), YPF (+2,9%) y Transportadora de Gas del Sur (+2,7%).

Mientras que en Wall Street , las acciones que más avanzan son las de YPF (+3,2%), BBVA (+3%), y Banco Macro (+2,9%).

Entre las noticias locales, el Tesoro habría comprado aproximadamente u$s1.700 millones al Banco Central para asegurarse fondos de cara a los próximos vencimientos de deuda.

Una firme liquidez en dólares imperaba este jueves en el mercado financiero, producto de una sólida liquidación de divisas agroexportadoras, lo que ayudaba a una inusual tranquilidad cambiaria. Esto genera que el peso tenga una cotización sin sobresaltos y que el Banco Central (BCRA) haya superado los u$s8.700 millones comprados del mercado mayorista en el transcurso del 2026.

Sin embargo, la campaña electoral hacia las presidenciales del 2027 comienza a marcar una evidente dolarización de carteras ante la incertidumbre en las urnas, ya que el gobierno de Javier Milei muestra buenos datos en términos macroeconómicos, pero a nivel micro muestra necesidades básicas insatisfechas.

"En abril se rompieron dos récords en simultáneo: tanto las exportaciones como la balanza comercial arribaron a valores históricos. Si ponemos la lupa sobre este resultado, podremos confirmar un relato que venimos reproduciendo hace ya unos meses", selañó Julián Neufeld, economista en la Fundación Libertad y Progreso.

"El frente externo vuela propulsado por los sectores extractivos -petróleo y minería- (...) Mientras tanto, el estancamiento en la actividad industrial se manifiesta en una menor demanda de importaciones de insumos y bienes de capital", agregó.

Bonos y riesgo país

Los títulos soberanos en dólares, por su parte, operan con bajas generalizadas de la mano de Global 2038 (-0,5%), seguido del Global 2035 (-0,4%) y el Bonar 2041 (-0,4%). El riesgo país sube 4 unidades y se ubica en 534 puntos, según la medición de J.P. Morgan.