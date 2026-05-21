Cambios en el Régimen de zona fría: el mapa de cómo quedan los subsidios, las nuevas tarifas y el ahorro de $272.100 millones para el Gobierno

La Cámara de Diputados dio media sanción a los cambios que propone el gobierno de Javier Milei. Más de 3,4 millones de hogares perderán descuentos en gas y las facturas subirían hasta 55%.

El nuevo esquema de zona fría elimina subsidios en gran parte del país y concentra la ayuda en Patagonia, Malargüe y la Puna.

La Cámara de Diputados avanzó con una profunda reformulación del Régimen de zona fría , propuesta por el gobierno de Javier Milei, que reducirá el alcance de los subsidios al gas natural y dejará afuera del esquema a más de 3,4 millones de hogares en todo el país . La medida apunta a volver al esquema original focalizado en Patagonia, Malargüe y la Puna, eliminar parte de la ampliación aprobada en 2021 y generar un ahorro fiscal estimado en $272.099 millones.

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La modificación impactará de lleno sobre las facturas de gas justo antes del invierno. Según estimaciones oficiales y proyecciones privadas, los usuarios que pierdan los beneficios comenzarán a recibir boletas hasta un 55% más caras en los próximos meses debido a la quita de descuentos del 30% y 50% que regían hasta ahora.

El nuevo esquema fue impulsado por el Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía dentro del paquete de reformas orientadas a reducir subsidios energéticos, ordenar el sistema tarifario y bajar el déficit fiscal.

El proyecto aprobado redefine completamente el funcionamiento del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas y modifica la Ley 27.637, que había ampliado el beneficio a gran parte del país durante el gobierno anterior.

La nueva normativa mantiene únicamente el esquema histórico para:

La Patagonia

Malargüe (Mendoza)

La región de la Puna

En esos casos continuará vigente la bonificación sobre el precio del gas natural y del gas propano por redes.

En cambio, para las zonas incorporadas por la ampliación de 2021, el subsidio quedará restringido exclusivamente a hogares que además estén inscriptos en el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Esto implica que ya no alcanzará con vivir en una zona alcanzada por el régimen: también habrá que cumplir requisitos socioeconómicos.

Qué provincias pierden subsidios

Según datos oficiales, quedarán fuera del régimen:

55 departamentos de Buenos Aires

3 de Catamarca

13 de Córdoba

12 de La Pampa

3 de La Rioja

6 de Mendoza

8 de Salta

11 de San Juan

8 de San Luis

8 de Santa Fe

1 de Tucumán

mapa zona fria IERAL Fundación Mediterránea

La reforma elimina gran parte de la expansión territorial aprobada en 2021, que había incorporado regiones consideradas por el Gobierno actual como zonas “templadas” y no estrictamente frías.

El secretario de Energía y Minería, Daniel González, cuestionó duramente el esquema vigente. “Lo que está vigente es una aberración, hay definidas como zonas frías zonas que en verdad son templadas, y donde el resto del sistema que no tiene zonas frías subsidia, independientemente del tipo de consumidor”, afirmó.

Además, explicó que el objetivo es volver al esquema original. “Proponemos volver a la zona fría original patagónica y subsidiar el consumo, no vamos a subsidiar ni los impuestos ni el cargo fijo, sino el m3 efectivamente consumido”, sostuvo.

Cómo impactará en las tarifas de gas

Uno de los cambios centrales es que el subsidio dejará de aplicarse sobre la tarifa total y pasará a calcularse únicamente sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).

Eso implica que incluso quienes mantengan beneficios recibirán una ayuda menor que la actual. Se estima que así las facturas se incrementarían en promedio entre un 30 y un 50% o más.

El informe elaborado por IERAL advierte que el mayor impacto recaerá sobre los usuarios de la denominada “zona ampliada” que no califiquen para el SEF.

gas frio calefaccion Depositphotos

Según las simulaciones realizadas por la entidad, una familia tipo de Bahía Blanca que actualmente recibe subsidios podría pasar de pagar una factura mensual de $19.945 a casi $39.890, lo que representa una suba cercana al 100%.

En cambio, los usuarios de zonas ampliadas que sí accedan al SEF enfrentarían aumentos más moderados, aunque igualmente significativos.

El estudio de IERAL también señala que los usuarios de la Patagonia conservarán beneficios, aunque menores que los actuales debido al nuevo cálculo sobre el PIST.

El argumento oficial: bajar subsidios y ordenar el sistema

El Gobierno sostiene que la expansión del régimen generó fuertes distorsiones fiscales y financieras.

En los fundamentos del proyecto, el Poder Ejecutivo aseguró que la ampliación territorial “desnaturalizó el carácter focalizado del sistema”, incrementó el costo fiscal y elevó los subsidios cruzados entre jurisdicciones.

También argumentó que el fondo fiduciario dejó de ser autosustentable.

Actualmente, el sistema se financia mediante un recargo de hasta 7,5% sobre el precio del gas natural que pagan todos los usuarios del país. Sin embargo, según el Gobierno, esos fondos ya no alcanzan para cubrir el costo total de los subsidios.

“La escasez de fondos y el déficit fiscal han derivado en la falta de pago a las distribuidoras y subdistribuidoras y la consecuente ruptura de la cadena de pagos del gas a productores”, sostiene el texto oficial.

Qué dice el informe de IERAL

El análisis del IERAL-Fundación Mediterránea considera que el sistema energético argentino acumuló durante años subsidios amplios, tarifas desalineadas y mecanismos de compensación insuficientes que terminaron deteriorando las cuentas públicas y el funcionamiento del sector.

En relación con Zona Fría, el documento sostiene que la reforma busca corregir cuatro problemas:

reducir subsidios cruzados,

focalizar la asistencia,

alinear la base de cálculo del subsidio con el financiamiento del fondo,

y reducir el déficit del sistema.

Sin embargo, también advierte sobre los riesgos de aplicar cambios abruptos en plena transición tarifaria.

IERAL recomienda incorporar esquemas de gradualidad para evitar aumentos bruscos en las boletas y plantea que las reformas energéticas sin mecanismos de transición suelen enfrentar fuertes resistencias sociales y políticas.

Más segmentación y nuevos criterios

El nuevo modelo combinará criterios geográficos y socioeconómicos.

Para acceder a subsidios en las zonas ampliadas, los hogares deberán estar inscriptos en el régimen SEF, que contempla:

ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales,

hogares con integrantes con Certificado de Vivienda ReNaBaP,

beneficiarios de pensiones para Veteranos de Malvinas,

y otros criterios de vulnerabilidad social.

El objetivo oficial es concentrar la ayuda en sectores vulnerables y eliminar subsidios para usuarios de ingresos medios y altos que habían quedado incorporados al régimen por razones geográficas.

El mapa energético cambia antes del invierno

La reforma comenzará a impactar sobre las facturas en plena temporada invernal, cuando aumenta el consumo residencial de gas.

El Gobierno apuesta a que el recorte de subsidios contribuya a acelerar la reducción del gasto público y mejorar el equilibrio fiscal.

Mientras tanto, provincias, municipios y asociaciones de consumidores ya anticipan cuestionamientos por el impacto que tendrá sobre millones de hogares que dejarán de recibir descuentos históricos en sus boletas de gas.