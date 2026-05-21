El dólar frenó el rebote, mientras el mercado evalúa las reservas y las tasas negativas

La mayor liquidación de divisas del agro volvió a contener al tipo de cambio oficial, aunque el mercado sigue atento a la capacidad del Banco Central para acumular reservas y sostener la estabilidad cambiaria en un contexto de tasas reales negativas y expectativas de mayor inflación para 2026.

El dólar oficial cortó este miércoles una racha de tres subas consecutivas y volvió a ubicarse por debajo de los $1.400, en una jornada atravesada por la fuerte liquidación de divisas del sector agroexportador y por la atención creciente del mercado sobre la dinámica de reservas del Banco Central (BCRA).

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En el segmento mayorista, el tipo de cambio retrocedió $1 y cerró en $1.397 para la venta, todavía muy lejos del techo de la banda cambiaria fijado por el BCRA, que este miércoles se ubicó en $1.740,36. La brecha respecto de ese límite continúa en torno al 24,5%.

El volumen operado en el mercado de contado superó los u$s481,5 millones, reflejando el importante flujo de oferta privada de dólares que continúa sosteniendo la calma cambiaria.

El comportamiento del dólar continúa muy condicionado por el ingreso de divisas del agro, en plena etapa de cosecha gruesa. Desde GMA Capital destacaron que el fuerte flujo de dólares provenientes tanto del campo como de colocaciones de deuda permitió sostener al tipo de cambio oficial por debajo de los $1.400.

“El fuerte ingreso de divisas —u$s7.760 millones en el primer cuatrimestre producto de la cosecha y u$s4.815 millones por colocaciones de deuda— permitió contener el tipo de cambio”, señalaron desde la consultora.

El economista Gustavo Ber remarcó que la zona de los $1.400 volvió a funcionar como una “resistencia táctica” para el mercado cambiario.

“Aun así, mientras el BCRA acelera el ritmo de compras, podría haber espacio para un gradual reacomodamiento tras la apreciación cambiaria acumulada en los últimos meses, siempre que no afecte el proceso de desinflación”, explicó.

Por su parte, Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio, señaló que el tipo de cambio mayorista acumuló una suba de apenas $2,50 en los primeros tres días de la semana, muy lejos de las caídas observadas en semanas anteriores.

El mercado sigue mirando las reservas

Más allá de la estabilidad actual, los analistas mantienen la atención puesta sobre la capacidad del Banco Central para reforzar reservas antes del segundo semestre, período donde históricamente crece la demanda de cobertura cambiaria.

El Gobierno apuesta a aprovechar esta ventana de fuerte ingreso estacional de dólares para fortalecer la posición externa y sostener la estabilidad financiera. Sin embargo, el mercado empieza a preguntarse qué ocurrirá cuando la oferta del agro pierda intensidad y la demanda de pesos siga mostrando debilidad.

El presidente del BCRA, Santiago Bausili, reconoció recientemente que la recuperación de la demanda de dinero avanza más lento de lo esperado, un dato que para varias consultoras se transformó en uno de los principales desafíos del programa económico.

plazos-fijos-foto.jpg Las tasas reales siguen siendo negativas

En paralelo, las tasas de interés continúan perdiendo contra la inflación. Las colocaciones en pesos muestran actualmente rendimientos efectivos anuales cercanos al 25,3% para grandes depósitos, niveles que todavía permanecen por debajo de las proyecciones inflacionarias para 2026.

Para pequeños ahorristas, la situación es incluso más ajustada. Los plazos fijos minoristas ofrecen tasas nominales anuales de entre 15% y 21%, con retornos efectivos apenas superiores al 23%.

En ese contexto, desde Outlier señalaron que gran parte de la estrategia oficial depende de que la desaceleración inflacionaria termine recomponiendo el rendimiento real de las tasas. “En la práctica, el mercado apuesta a que las tasas vuelvan a ser positivas en términos reales cuando la inflación se ubique claramente por debajo del 2% mensual”, explicaron.