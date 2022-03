Dólares financieros: tras tocar un piso, esperan que la cotización esté atada a las metas del FMI

Y agregó: “Claramente entre $190 y $200 es un nivel piso a partir del cual vamos a empezar a ver que seguirá creciendo como el resto de los precios de la economía. Esto no significa que tengamos un salto cambiario, sino que la baja nominal terminó y que a partir de ahora probablemente siga una evolución más cercana a la inflación”.

En esa línea, el analista Rubén Ullúa sostuvo que al mercado de dólares financieros no hay que mirarlo por lo que valgan en términos absolutos sino en términos de la brecha con el oficial. “En la medida que el mercado vea que se cumplen los lineamientos acordados con el FMI, no va a haber posibilidad de una nueva amplitud de la brecha. De esa forma, los aumentos que tengan no van a ser de suma importancia, sino que vamos a tener un mercado más estabilizado, en el rango de los $200. Por otro lado, la brecha se va a ir ajustando a partir de una devaluación del tipo de cambio oficial”.

Julián Grancharoff, economista del OCEPP, planteó que la incertidumbre política en torno al acuerdo genera dudas en el mercado. “Por otro lado, las metas trimestrales suman tensión ya que no se sabe si la Argentina logrará cumplirlas”, añadió, y advirtió sobre el impacto del contexto global: “El salto brusco de los precios internacionales de la energía genera dudas sobre la factibilidad de la meta fiscal y la reducción de los subsidios de la energía. El contexto global de mucha incertidumbre genera presión sobre las monedas de los mercados emergentes, lo que impacta directamente sobre los dólares financieros”.

¿Cómo sigue?

Tanto Ullúa como Buteler coincidieron en que, a partir de ahora, el mercado hará foco en la capacidad del Gobierno de cumplir con lo acordado con el organismo internacional. Asimismo, señalaron que hay pautas clave que ayudarían a contener la cotización de los financieros, como la suba de tasas de interés y la reducción de la emisión y del déficit fiscal.

“La suba de tasas produce una contención sobre la demanda de dólares financieros y eso va a permitir tener por unos meses, o al menos hasta mitad de año, un dólar más tranquilo”, consideró Ullúa. Sin embargo, apuntó que “el panorama puede complicarse si el mercado evalúa que no se mantienen los lineamientos esperados, principalmente en relación al déficit y la emisión, o si el escenario político genera ciertos conflictos, lo que puede provocar una reacción de preferir mayor cobertura hacia el dólar”.

Mientras que Buteler trazó dos escenarios posibles: “A partir de ahora, el mercado pondrá la lupa sobre el cumplimiento o no del acuerdo, que tiene algunas limitaciones sobre el tema del gasto, la reducción del déficit fiscal y menor financiamiento por parte del Tesoro. El gobierno deberá ir cumpliendo esas medidas para generar confianza, si lo hace, tendremos un desarrollo más tranquilo por parte de los dólares alternativos, con una brecha que se mantenga o disminuya. Mientras que, si caen en incumplimientos ante las metas trimestrales, como una mayor emisión, probablemente la brecha no solo no se reduzca, sino que puede ir creciendo”.