La actividad económica se recuperó con creces en marzo y revirtió las caídas que había arrojado en el primer bimestre del año. Aun así, la economía sigue mostrando la disparidad sectorial, que se traslada a la disparidad regional y se refleja en los malos datos de empleo.
21 de mayo 2026 - 16:21
La economía rebotó 3,5% mensual en marzo y revirtió las caídas del primer bimestre
Con esta variación, en el primer trimestre la actividad económica fue 1,7% superior a la del mismo período del año pasado. Aún así, se mantiene la disparidad sectorial.
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Este jueves el INDEC informó que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) trepó 3,5% mensual en el tercer mes del año, luego de haber caído 2,7% en febrero y 0,2% en enero. De este modo, en el acumulado del primer trimestre, el EMAE fue 1,7% superior al del mismo período del año pasado.
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