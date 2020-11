Dólar, inflación y después: el mensaje secreto que emiten las reservas del Banco Central

Si se lo piensa, a sólo quince días de haber comenzado el largo viaje de la heterodoxia a la ortodoxia, hubo novedades. Y no de las más auspiciosas. Por ejemplo, la inflación de octubre trajo números de 3,8% mensual, por encima de lo que se esperaba. Implica necesariamente pensar que afloraron en las últimas semanas expectativa de devaluación, ya que los bienes crecieron 4,6% versus el 1,9% para los servicios. Llamó la atención entre analistas la falta de contundencia en la respuesta, la suba moderada de tasas, entre 1 y 3 puntos de incremento, cuando el salto en la proyección anualizada de la inflación se ubica ahora por encima de 45%. Sería entonces suba nominal pero baja en términos reales (Leliq, pases, Badlar), toda una rareza que refleja cierta reticencia del Gobierno a buscar algo de alivio con ese recurso. En paralelo, las luces anaranjadas parecen encenderse. Ámbito advirtió desde esta columna que el mercado de deuda en pesos podía comenzar a encuadrar la demanda del Gobierno en estas cuestiones. Esto es así porque la fungibilidad del dinero y la escasez de recursos tienen sus derivadas. Guzmán experimentó algunas complicaciones los últimos días para colocar toda la deuda que necesitaba en el mercado doméstico. Consiguió $70.600 millones cuando vencían $73.000 millones. Si bien los Boncer anduvieron bien, el problema fue la baja tentación que despertaron las letras (ajustadas por tasa de Pases). Lo que nos trae al problema original: el Gobierno parece no estar dispuesto a convalidar tasas más elevadas en las licitaciones. Ahora bien, si parte de la estrategia del “giro ortodoxo” de Guzmán es bajar la dependencia de la emisión monetaria y reemplazarla por la deuda en pesos, cómo hará el Gobierno de aquí en más para ir convalidando la fórmula en la cual se confía, esto es, colocar deuda por el total que vence y además conseguir recursos adicionales por el 10% extra. Entre los brokers, se preguntaban el viernes si el BCRA apelará a la transferencia de utilidades (tope de $800.000 millones disponibles aún). Por supuesto, siempre queda el recurso de la deuda dólar-link, pero está visto que los inversores comienzan a preferirla a cualquier otra alternativa y eso no gusta demasiado en el Palacio de Hacienda. Además, habrá que sumar otro problema, el crowding out, es decir, el efecto desplazamiento o efecto expulsión que genera el Gobierno cuando elige financiarse con la deuda local y esto hace que la capacidad de inversión de las empresas se reduce debido a la deuda pública, es decir: la expulsión del sector privado de la economía por parte del sector público. El Estado compite con las empresas privadas para poder captar ese dinero. La emisión de esta deuda pública tiende a realizarse a una tipos de interés que sea atractiva ante los inversores. Por eso, la financiación de la inversión de las empresas se hace más costosa.