El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar repercusión este sábado por sus mensajes sobre Groenlandia. Esta vez, el mandatario publicó en Truth Social una imagen realizada con inteligencia artificial (IA) en la que aparece detrás de un paisaje montañoso de la isla, con la frase: “¡Hola, Groenlandia!”.
Donald Trump publicó una imagen hecha con IA sobre Groenlandia y reavivó la polémica por la isla
El posteo del presidente estadounidense se viralizó en redes. Desde Nuuk volvieron a advertir que el territorio “no está en venta”.
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La publicación se viralizó rápidamente y reactivó las tensiones en torno al interés de Washington por ampliar su presencia en el territorio autónomo, que forma parte del Reino de Dinamarca. El posteo llegó pocos días después de una visita a Nuuk del gobernador de Luisiana, Jeff Landry, enviado especial de Trump para la región ártica.
Groenlandia volvió a responderle a Estados Unidos
La imagen fue difundida en medio de una nueva ronda de contactos entre funcionarios estadounidenses y autoridades groenlandesas. Tras reunirse con Landry y con el embajador de Estados Unidos en Dinamarca, Kenneth A. Howery, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, reiteró que la posición de su gobierno no cambió.
“Repetimos claramente que el pueblo groenlandés no está en venta y que nuestro derecho a la autodeterminación no está en discusión”, sostuvo Nielsen luego del encuentro, según reportaron medios locales y agencias internacionales.
Pese al tono de la advertencia, el primer ministro afirmó que la reunión se desarrolló en un clima “respetuoso y positivo” y que Groenlandia mantiene abierta la vía del diálogo para buscar acuerdos con Estados Unidos, especialmente en temas de cooperación y seguridad.
El trasfondo del interés de Trump por Groenlandia
El vínculo entre Washington y Nuuk quedó atravesado en los últimos años por la insistencia de Trump en aumentar la influencia estadounidense sobre la isla. Groenlandia tiene una ubicación estratégica en el Ártico y alberga la base espacial de Pituffik, una instalación militar estadounidense clave para tareas de defensa y vigilancia.
El gobierno groenlandés, sin embargo, rechazó en reiteradas oportunidades cualquier posibilidad de venta o anexión. También Dinamarca se pronunció contra esa hipótesis, en medio de una discusión que combina intereses geopolíticos, presencia militar y control de rutas en el Ártico.