Donald Trump publicó una imagen hecha con IA sobre Groenlandia y reavivó la polémica por la isla

El posteo del presidente estadounidense se viralizó en redes. Desde Nuuk volvieron a advertir que el territorio “no está en venta”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar repercusión este sábado por sus mensajes sobre Groenlandia . Esta vez, el mandatario publicó en Truth Social una imagen realizada con inteligencia artificial (IA) en la que aparece detrás de un paisaje montañoso de la isla, con la frase: “¡Hola, Groenlandia!” .

La publicación se viralizó rápidamente y reactivó las tensiones en torno al interés de Washington por ampliar su presencia en el territorio autónomo, que forma parte del Reino de Dinamarca . El posteo llegó pocos días después de una visita a Nuuk del gobernador de Luisiana , Jeff Landry , enviado especial de Trump para la región ártica.

La imagen fue difundida en medio de una nueva ronda de contactos entre funcionarios estadounidenses y autoridades groenlandesas. Tras reunirse con Landry y con el embajador de Estados Unidos en Dinamarca, Kenneth A. Howery , el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen , reiteró que la posición de su gobierno no cambió.

“Repetimos claramente que el pueblo groenlandés no está en venta y que nuestro derecho a la autodeterminación no está en discusión”, sostuvo Nielsen luego del encuentro, según reportaron medios locales y agencias internacionales.

Pese al tono de la advertencia, el primer ministro afirmó que la reunión se desarrolló en un clima “respetuoso y positivo” y que Groenlandia mantiene abierta la vía del diálogo para buscar acuerdos con Estados Unidos, especialmente en temas de cooperación y seguridad.

El trasfondo del interés de Trump por Groenlandia

El vínculo entre Washington y Nuuk quedó atravesado en los últimos años por la insistencia de Trump en aumentar la influencia estadounidense sobre la isla. Groenlandia tiene una ubicación estratégica en el Ártico y alberga la base espacial de Pituffik, una instalación militar estadounidense clave para tareas de defensa y vigilancia.

El gobierno groenlandés, sin embargo, rechazó en reiteradas oportunidades cualquier posibilidad de venta o anexión. También Dinamarca se pronunció contra esa hipótesis, en medio de una discusión que combina intereses geopolíticos, presencia militar y control de rutas en el Ártico.