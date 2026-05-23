Venezuela: el gobierno anunció más de 500 nuevas excarcelaciones

La presidenta encargada Delcy Rodríguez afirmó que las liberaciones se concretarán “en las próximas horas”. Organizaciones civiles siguen el proceso con expectativa y cautela.

Delcy Rodríguez anunció que Venezuela superará las 500 excarcelaciones en el marco del proceso de pacificación nacional.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este sábado que se concretarán más de 500 excarcelaciones “en las próximas horas”, en el marco de las medidas impulsadas para avanzar en un proceso de convivencia democrática y pacificación nacional .

La declaración amplía el anuncio realizado previamente por el presidente de la Asamblea Nacional , Jorge Rodríguez , quien había anticipado la liberación de unas 300 personas durante la semana. Según la mandataria, ese número se incrementó a partir de la revisión de nuevos casos y superará las 500 excarcelaciones.

“ Sé que vamos a superar las 500 liberaciones en las próximas horas ”, sostuvo Rodríguez durante un acto transmitido por la señal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

La medida se inscribe dentro de una serie de iniciativas oficiales orientadas a descomprimir la situación política y judicial del país. A diferencia de las liberaciones vinculadas a la Ley de Amnistía aprobada en febrero, Rodríguez explicó que este nuevo grupo de casos avanzó por canales alternativos de evaluación.

Entre esos mecanismos mencionó la Comisión de Revolución Judicial y el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática , dos instancias que, según el Gobierno venezolano, permitieron revisar expedientes y coordinar consultas con sectores académicos y organizaciones sociales.

La propia Rodríguez había destacado días atrás que el programa de convivencia acumuló reuniones con distintos sectores de la sociedad civil y buscó construir una agenda de diálogo en medio del proceso de transición política que atraviesa Venezuela.

Durante el anuncio estuvieron presentes funcionarios centrales del esquema institucional venezolano, entre ellos Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello, Caryslia Rodríguez, Larry Devoe, Eglée González Lobato y Jorge Arreaza, quien integra la comisión de seguimiento de la ley de amnistía.

Las organizaciones siguen el proceso con cautela

El anuncio fue recibido con expectativa por familiares de detenidos y organizaciones de derechos humanos, que desde hace años reclaman la revisión de causas vinculadas a protestas, operativos de seguridad y acusaciones por delitos como terrorismo o conspiración.

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón advirtió que este tipo de mensajes genera una fuerte expectativa entre las personas privadas de su libertad y sus familias, por lo que pidió que las medidas se concreten efectivamente y con información clara sobre los alcances del proceso.

Por su parte, Foro Penal mantiene un registro propio de personas detenidas por motivos políticos. Antes de este nuevo anuncio, la organización estimaba que había más de 400 personas en esa situación, una cifra que podría modificarse de manera sustancial si se concreta el volumen de excarcelaciones informado por el Gobierno.

La administración venezolana, en tanto, insiste en presentar estas medidas como parte de una etapa de reordenamiento institucional, diálogo y pacificación, con el objetivo de reducir tensiones internas y abrir una nueva instancia de convivencia política.