Mercado de cambios: seguirán tensiones, advierten analistas

“Un 3% de baja de las retenciones es muy inferior, porque cualquier ajuste cambiario va a ser superior a tres puntos”, explicó el consultor, quien consideró que “el Banco Central se está quedando sin poder de fuego” para atender a la demanda constante de billetes de parte del público y los agentes económicos.

Morales consideró que “según nuestros cálculos hay nada más que u$s762 millones de reservas líquidas”. Para el profesional, el tipo de cambio de convertibilidad al momento se ubicaría en los $120 por unidad. El titular de Wise advirtió que “intervenir en el mercado de bonos tampoco le está dando resultados” al BCRA para contener las variables.

Sergio Chouza, director del Centro de Estudios Económicos de la Universidad de Avellaneda (UNDAV), consideró que “lo que viene pasando en el mercado de cambios no es un funcionamiento normal”.

“Buena parte de esto se explica por una crisis de confianza”, indicó el economista de reconocido apoyo a las pautas del Gobierno nacional. Sostuvo que la caída de las expectativas fue “muy incidida por el desbarajuste macroeconómico generado por la combinación entre la megaemisión que tuvo que hacer el Estado nacional por la pandemia y el default”. “Como todavía se duda de la consistencia del programa se vuelca a la especulación”, opinó. Chouza estimó que las medidas anunciadas por Guzmán “son bastante reducidas”. “Todo aliciente es importante, pero no creo que vaya a alcanzar. No creo que modifique y que haga que los productores dejen de apalancarse en pesos”, remarcó el economista de la UNDAV.

Nicolás Pertierra, del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), indicó, en cambio, que la cotización del dólar blue sube porque todavía “falta que se termine de asimilar la nueva estrategia del BCRA”. Pertierra se refirió al “paso de minidevaluaciones diarias a una política más incierta” que anunció Miguel Pesce. Las medidas de la entidad monetaria se completaron con una baja de un punto de las tasas de interés de las Leliq y una suba de 8 puntos, al 27% del rendimiento de los pases. Pertierra consideró que a pesar del despliegue de medidas, como fue la rebaja de las retenciones, “no se vieron grandes liquidaciones” de parte de las cerealeras. “Las reservas van a seguir unos buenos meses más con un estrés importante me parece”, estimó.

Por su parte, Matías Rajnerman, de Ecolatina, dijo que el tipo de cambio real no requeriría de una devaluación. “El mercado cambiario se mueve en un plano comercial que no necesita un dólar más caro, y otro financiero, que sí demanda una corrección, producto de la elevada incertidumbre”, aseveró.

“Comprender estos dos niveles es el primer paso para empezar a resolver los problemas”, subrayó Rajnerman, quien indicó que el incremento de la brecha entre ambas cotizaciones “genera una suerte de dólar barato ‘subjetivo’ y alimenta las expectativas de devaluación, agravando la situación”.

Por su lado, Darío Epstein, director de Research for Traders, señaló que “la gente ahorra en dólares porque la política no les da opción”. El consultor precisó que el valor del peso y el dólar, la brecha cambiaria y la inflación “son sólo los síntomas del verdadero problema”. “Aún acomodando el dólar en el corto plazo, nada va a cambiar si no cambian las políticas que nos llevaron a este presente”, opinó el economista.