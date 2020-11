Por el cepo, ingresos por impuesto PAIS cayeron 59%; revisan Presupuesto

En octubre, según los datos presentados por la AFIP, el PAIS aportó unos $8.527 millones cuando en septiembre el número había alcanzado el récord de 20.858 millones de pesos. La caída alcanzó el 59,1%, reduciendo el promedio mensual del año de los $12.274 millones a unos 11.899 millones. Anualizados, serían unos 4.500 millones menos. Si se trasladara el nivel de octubre a 12 meses, la cifra de ingresos por el PAIS pasaría a unos $102.000 millones, contra los $342.713 millones que figuran en el Presupuesto. Son unos $240.713 millones menos, que sólo se recuperarían si el Gobierno reduce las limitaciones al acceso a los u$s200, especialmente a los que tienen restricciones serias por haber accedido durante la pandemia a planes sociales o de ayuda a las empresas donde trabajan esas personas, algo que no sólo no está en los planes del oficialismo, sino que además se planifica continuar aplicando durante gran parte del inicio del 2021. Si no cambia el esquema restrictivo, la apertura del turismo argentino al exterior no mejoraría sustancialmente la situación, ya que las trabas se mantienen en u$s200 mensuales no acumulativos.