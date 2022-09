Dólar Qatar o blanqueo industrial: expectativa por cambios en acceso a divisas

“El dilema pasa por arreglar el frente externo o sacrificar el fiscal”, reveló un empresario que prefirió mantenerse en reserva. Según comentó, llevar el dólar turista al mercado MEP tendría un impacto en reservas: en el primer semestre, se utilizaron u$s 3.115 millones para viajes y otros pagos con tarjetas, más de lo que se utilizó en todo el año pasado (u$s 2.470 millones), según Cifra-CTA.

El dilema del sacrificio fiscal hace referencia a la recaudación que tiene el impuesto “país” con el uso del dólar tarjeta: en el acumulado de enero a agosto ascendió a $208 mil millones, un salto del 270% contra 2021, según la AFIP. Además, un análisis que hacen en el sector privado es el de la asignación específica de ese impuesto: el grueso va a Anses y a Pami, dos organismos que encabeza La Cámpora.

Polémica por dólar “Qatar”

La preocupación de los industriales pasa por el fuerte gasto que habrá con el mundial en Qatar. “Las entidades avalan el pedido de CAME y UIA solicitando al Gobierno la imposición de restricciones a la compra de dólares y al uso de tarjetas de crédito para turistas que viajen a Qatar con motivo del Mundial”, aseguró un comunicado difundido por cámaras industriales (Uipba, Feba y Cepba).

De todos modos, desde la Unión Industrial Argentina (UIA) desmintieron “gestiones para impedir el acceso a divisas a los argentinos que viajan al mundial”, y aseguraron que no corresponde ni a manifestaciones institucionales de sus autoridades. La semana pasada, miembros de la UIA estuvieron junto al Secretario de Comercio Exterior, Matías Tombolini y al secretario de Industria, Jose Ignacio de Mendiguren.

En un comunicado la UIA expresó: “Nuestro objetivo es encontrar soluciones para que la industria cuente con insumos, repuestos y maquinarias”. Referentes de la UIA rechazaron haber hecho comentarios sobre medidas restrictivas para el turismo. “Nosotros vamos por la positiva, pedimos dólares para la producción, luego que las decisiones las tome el Gobierno”, contó una fuente.

De todos modos, la expectativa en la UIA y en otras cámaras industriales es que baje la presión de las restricciones a las importaciones, debido a las menores importaciones de energía, que cayeron casi u$s 1000 millones en agosto, a la nueva liquidación por el dólar soja y a los créditos obtenidos por Massa en Washington. “Esperamos por la vuelta de Massa”, comentaron. En reuniones con el Gobierno, la información con la que cuentan las gremiales empresarias es que haya flexibilizaciones puntuales en importaciones, ya sea en insumos para plantas en estado crítico, insumos para empresas exportadoras, o para los casos donde hubieran tenido un fuerte incremento internacional.

Pedidos industriales

Mientras mantienen la expectativa de que haya cambios en el acceso a dólares para la producción, entidades pymes industriales llevarán propuestas al Gobierno. Este martes la Cgera recibe a Tombolini. Le acercarán la idea de que se pueda exteriorizar activos externos para que sean destinados al pago de importaciones de insumos esenciales y bienes de capital, tal como tiene la construcción. Marcelo Fernández, titular de Cgera, rechazó hablar de un blanqueo: “Sería que nos permitan utilizar dólares propios para importar".

Ante la consulta de este diario sobre qué opina de un dólar más elevado para el turismo, opinó: “Creo que lo están analizando y me parece lógico. No hay que prohibir el turismo, pero el que se quiere ir que se vaya con sus dólares, no puede ser que una pyme no tenga para un insumo y se financien los viajes con tarjeta”, opinó.

En otras entidades, como Industriales Pymes Argentinas (IPA) buscarán presentar soluciones al Gobierno en conjunto con sindicatos. “Ya comenzaron a sacarse turnos de producción por falta de repuestos”, contó Daniel Rosato, titular de IPA, quien insistirá con un “dólar pyme” de exportación, tal como el “dólar soja”.