Lanzaron en Mendoza un fondo de inversión apuntado a las startup: el ticket promedio es de u$s400.000

El programa fue presentado por el gobernador Alfredo Cornejo y el titular del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamothe. Se llama "Innova CFI" y apunta a empresas emergentes vinculadas a la tecnología y la investigación.

Enviado especial a Mendoza - El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo , y el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe , lanzaron este viernes en la provincia el Fondo de Inversión en Innovación " Innova CFI " , destinado a acompañar a las startups de base científica/tecnológica. Su ticket promedio es de u$s400.000.

La presentación del programa se realizó en el Área de Innovación de la Universidad Nacional de Cuyo, en el Mendoza TIC Parque Tecnológico de Godoy Cruz, y tiene como objetivo aumentar el desarrollo en el sector I+D en todo el país , fortaleciendo la articulación entre el sistema científico, las universidades, las empresas tecnológicas y los organismos públicos.

Durante el evento, los responsables de la presentación explicaron que el Fondo de Inversión en Innovación de las Provincias Argentinas constituye "el primer fondo de capital de riesgo asociado a un organismo de desarrollo del país y tiene como objetivo impulsar el crecimiento del ecosistema de innovación argentino con impacto territorial".

Al respecto, Cornejo destacó que “han surgido buenas empresas en Mendoza que han tenido gravitación nacional e internacional y estamos convencidos de que aquí hay talento que necesita oportunidades para seguir creciendo”. “Nuestro sistema económico está en mutación permanente, pero lo veo con esperanza”, afirmó.

Asimismo, consideró "valioso" el diálogo y dijo que es necesario "escuchar a quienes forman parte del ecosistema para conocer qué aspectos pueden fortalecerse y cómo sostener en el tiempo herramientas como esta”.

A su turno, Lamothe puso el acento sobre el trabajo mancomunado con las provincias y recordó que los gobernadores "instruyeron al CFI para diseñar instrumentos de acompañamiento a los sectores productivos con crédito, garantías y herramientas de mercado". No obstante, aclaró que "faltaba una herramienta que atendiera un segmento específico de inversiones que no podía resolverse con los mecanismos tradicionales y que requería asumir mayores niveles de riesgo”.

"Creemos que estamos agregando al ecosistema de financiamiento argentino un instrumento novedoso y útil. Es una herramienta viva, que deberá adaptarse a los cambios tecnológicos y a las necesidades de quienes la utilizan. Por eso es tan importante escuchar las opiniones del sector emprendedor y empresarial para seguir perfeccionándola”, sostuvo el titular del Consejo Federal de Inversiones.

Posteriormente, tomó la palabra Bruno Hernández Cravero, responsable de Innova CFI, quien realizó una introducción al programa y compartió las principales aristas ante empresarios y sectores interesados en tomar parte.

Entre los fundamentos se destacó la necesidad de incrementar la inversión en investigación y desarrollo, un área en la que Argentina presenta desafíos respecto de las tendencias internacionales. Al mismo tiempo, se puso en valor la alta disponibilidad de recursos humanos calificados con que cuenta el país y la importancia de generar condiciones para que ese talento se vincule cada vez más con el sector productivo.

Ignacio Lamothe Ignacio Lamothe, secretario general del Consejo Federal de Inversiones.

El fondo está destinado a acompañar startups de base científica y tecnológica y pymes innovadoras que cuenten con proyectos con un nivel mínimo de desarrollo tecnológico equivalente a TRL 4, es decir, productos mínimos viables validados en entornos de laboratorio. Los proyectos podrán acceder a inversiones a partir de los $300 millones.

Además de Alfredo Cornejo e Ignacio Lamothe, en el evento también estuvieron el ministro de Hacienda de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu; el jefe de Gabinete del ministerio de Hacienda, Facundo Biffi; la representante de Mendoza ante el CFI, Marité Badui, y la subsecretaria de Empleo y Capacitación, Emilce Vega Espinoza.

En la antesala, Cornejo y Lamothe habían encabezado un acto en la Bolsa de Comercio mendocina, donde presentaron una serie de herramientas de financiamiento a empresas para asistir a proyectos de inversión, mejorar la competitividad y fomentar el desarrollo económico de las provincias. Se dieron a conocer líneas de trabajo orientadas a fortalecer el acceso al financiamiento, promover la integración de proveedores locales y estimular la innovación tecnológica.

Cómo funciona Innova CFI

El funcionamiento del fondo se basa en un esquema de financiamiento flexible adaptado a modelos de negocio intensivos en investigación y desarrollo (I+D). El instrumento utilizado es la deuda condicionada, un préstamo que comienza a repagarse cuando el proyecto alcanza el éxito comercial, con cuotas proporcionales a la facturación de la empresa.

Además, el financiamiento cuenta con una cláusula de convertibilidad, lo que permite que la inversión se transforme en participación accionaria sin intervenir en el management de la compañía.

Para ingresar al programa, se requiere que la empresa se encuentre constituida o en trámite, tener una antigüedad máxima de 7 años, contar con un nivel de desarrollo TRL-4, presentar un plan de inversión de hasta 24 meses y que la actividad de I+D se realice en la Argentina.

Las condiciones generales de financiamiento, en tanto, son: Tasa de interés SOFR +4; ticket promedio de u$s400.000; plan de inversión de hasta 24 meses; desembolsos sujetos al cumplimiento de hitos; y garantía moral de fianza personal de al menos un accionista con participación superior al 5%.

Hasta el momento, Innova CFI ya se lanzó de manera oficial en Río Negro, Entre Ríos y Mendoza. El 10/6 se presentará en Santa Fe.