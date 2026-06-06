La selección de Colombia partió rumbo a EEUU en medio de críticas por un "desplante" a Gustavo Petro

Los jugadores fueron despedidos por el mandatario previo a embarcar hacia EEUU. Al respecto, sus reacciones fueron criticas por la opinión pública y su Federación nacional de fútbol pidió respeto a la delegación.

Todo sucedió cuando Petro entregó la bandera del país a la delegación que lució poco efusiva al respecto.

La Federación Colombiana de Fútbol denunció que los jugadores de su Selección, que disputarán el Mundial 2026, son víctimas de un “asedio” en las redes sociales a raíz de un acto público en el que los acusaron de hacerle un desplante al presidente Gustavo Petro .

Todo sucedió cuando Petro entregó el jueves la bandera del país a la delegación que disputará el Mundial de 2026 . Durante el acto en un aeropuerto de Bogotá, varios jugadores lucían poco efusivos y si bien uno a uno recibió un regalo del presidente, varios se limitaron a saludarlo rápidamente, una actitud interpretada como un desplante.

Las críticas contra los miembros de la selección suceden en medio de la polarizada campaña para el balotaje del 21 de junio, que enfrentará a un aliado del mandatario, el senador Iván Cepeda , con el candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella .

La frustrada foto con James

El capitán y emblema de la selección, James Rodríguez, fue duramente criticado por aparentemente ignorar la petición de la hija menor de Petro para tomarse una fotografía allí mismo. El deportista tuvo como asesor jurídico a De la Espriella, un abogado millonario que también representó a paramilitares narcotraficantes.

La Federación manifestó en un comunicado su rechazo a “cualquier manifestación de agresión, asedio o descalificación dirigida contra los jugadores, sus familias o miembros de la delegación nacional".

Asimismo, consideró oportuno "precisar que la entrega de la bandera nacional constituye un acto protocolario e institucional que hace parte de las tradiciones y ceremonias oficiales que históricamente han acompañado a las delegaciones deportivas colombianas en competencias internacionales".

selección colombiana La Federación manifestó su rechazo a “cualquier manifestación de agresión, asedio o descalificación" hacia los jugadores. @ultimahoracr

En esa línea, sostuvieron que dicho acto se desarrolla en un marco de "respeto por los símbolos patrios y por las instituciones del Estado": "La Selección Colombia representa a la Nación en toda su diversidad y pluralidad. Sus jugadores encarnan los valores del deporte y el esfuerzo colectivo, llevando consigo la ilusión y el sentimiento de millones de colombianos, al margen de cualquier consideración política o ideológica".

Después del acto con Petro, el equipo viajó hacia EEUU para jugar ante Jordania un último partido amistoso antes del debut en el Mundial, el 17 de junio ante Uzbekistán en el Grupo K.

Gustavo Petro e Iván Cepeda dieron marcha atrás con la Constituyente y reorientan la campaña hacia el balotaje

A menos de tres semanas del balotaje presidencial, Gustavo Petro e Iván Cepeda resolvieron abandonar la iniciativa para convocar una Asamblea Constituyente mediante la recolección de firmas. La decisión llegó después del triunfo de la oposición en la primera vuelta y apunta a unificar fuerzas de cara a la definición electoral.

En una serie de pronunciamientos públicos, tanto el presidente colombiano como el comando de campaña de Cepeda coincidieron en que avanzar con la propuesta constitucional ya no resulta conveniente en el actual escenario político. Según plantearon, la prioridad ahora es fortalecer la candidatura oficialista para impedir el triunfo de la oposición encabezada por Abelardo de la Espriella.

“La decisión electoral reflejada en las últimas elecciones, al reflejar una profunda división ciudadana, no permite que el constituyente [el pueblo] se convoque a sí mismo y ha dejado abierta la puerta de un regreso a los métodos del fascismo violento”, sostuvo Petro en su cuenta de X.