Recomiendan dólar linked, obligaciones y fondos para ganarle a la devaluación

“Casi todos nuestros clientes están descontando una devaluación en algún momento de este año y la tasa de devaluación es mayor a la tasa de interés, por lo que la gente busca cobertura”, explicó a Ámbito Pablo Santiago, gerente de Wealth Management de Banco Mariva.

Respecto de las opciones preventivas más atractivas, el portafolio manager de Cohen, Diego Falcone, destacó: “Algunos de los instrumentos que tenemos en nuestras carteras son las obligaciones negociables de corporativos. Me refiero a compañías de primera línea como Aluar, Pampa, Pan American Energy o Tecpetrol. Todos tienen buen rendimiento en un contexto de tasas bajas y pertenecen a corporativos que tienen buena caja y generan dólares”.

No obstante, Falcone sopesó: “El inconveniente con ese tipo de activos es que dependen mucho de que salga bien el acuerdo del soberano con los bonistas. Porque si entrás ahora y el acuerdo no se da, que es una posibilidad poco probable pero que existe, vas a sufrir, porque se va a dificultar la disponibilidad de dólares en el MULC y les va a costar a las compañías hacerse de los dólares, por los menos al tipo de cambio oficial”.

Por su parte, Cristian Brau, head portfolio manager de Grupo SBS, aseguró: “Hay dos caminos para lograr exposición al tipo de cambio oficial: dólar linked o sintético de cartera en pesos más Rofex (mercado de futuros). Nosotros preferimos una mayor tenencia del sintético, porque de producirse un cambio en la política del BCRA que implique un salto discreto en el tipo de cambio en lugar de los 6 centavos diarios, los productos dólar linked suelen mostrar pérdidas en el día del evento porque dejan de operar a tasa de intereses cercanas a cero y buscan referencia en la curva dólar más un spread, hoy probablemente (entre los dos conceptos) por arriba del 10%. En cambio, la estrategia sintética realiza su valor el día del salto”.

Asimismo, el director de Portfolio Personal Inversiones, Santiago Abdala, agregó: “Las empresas o productores que tienen insumos atados a importaciones están cubriendo este riesgo a través de la compra de dólar futuro”.

En tanto, el gerente de Research de InvertirOnline, José Bano, señaló: “Lo más atractivo en el plano local son los fondos comunes de inversión dólar linked o las ON dólar linked. Creo que los fondos son el mejor camino, porque tienen liquidez para entrar y salir. Las ON son interesantes, pero no tienen mercado secundario o, si lo tienen, es muy magro”.

Bano también se refirió a los Cedear, es decir, los papeles que se operan en pesos en el mercado argentino y replican acciones del extranjero: “La ventaja es que el tipo de cambio que trackean es el ´contado con liqui´. Lo negativo es que estás comprando el riesgo empresa para no tener el riesgo tipo de cambio. De todas formas, si comprabas un Cedear de Mercado Libre (que cotiza afuera) te hubiese ido muy bien en ambos sentidos”.

En cuanto a los Cedear , Falcone agregó: “Para clientes que quieren diversificar el riesgo argentino tenemos varias carteras: una que con menos de 20 Cedear replica lo más fielmente posible el S&P 500 y otra que hace lo mismo con Nasdaq. Y armamos una con los sectores cíclicos de la economía (petroleras, bancos, industriales y otras de consumo más discrecional (como Disney). También nos gusta combinar empresas cíclicas con tecnológicas (Google, Amazon, Netflix)”.