La brillante película de acción y comedia que tenés que ver en Prime Video y seguir su serie spin-off en Netflix + Agregar ámbito en









Este film consigue dar en la tecla, mezclando dos géneros que no siempre dan el mejor resultado cuando son combinados.

La cinta consigue atrapar al público al combinar dos de los géneros más populares. Freepik

Prime Video suele contar con grandes ficciones, conocidas por todo el público, pero dentro de su catálogo aún guarda sorpresas que no tienen tanta popularidad. En este caso, esta película combina dos géneros que no siempre dan buenos resultados cuando se juntan.

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La obra se presenta como un filme de acción, pero con una buena carga de comedia, aunque lo que la convierte en una gran alternativa para el público es el balance entre ambos dentro de este curioso universo. Además, cuenta con un detalle particular: quienes quieran seguir con la historia deberán tener Netflix para ver su spin-off.

Los Caballeros Prime Video La obra dirigida por Guy Ritchie cuenta con un elenco de primer nivel. Prime Video

De qué trata “Los Caballeros” La película disponible en Prime Video sigue a Mickey Pearson, quien maneja gran parte del contrabando de marihuana en Londres. Cansado del negocio y con el deseo de vivir tranquilo junto a su esposa, decide retirarse y vender el imperio que construyó durante tantos años.

Al protagonista le ofrecen 400 millones de dólares, una suma que le permitiría vivir tranquilo, pero hay quienes intentan quedarse con lo que le pertenece sin siquiera pagar. Esto lo lleva a meterse de lleno en el mundo que tanto desea dejar atrás, mientras el caos invade el resto de los aspectos de su vida porque no muchos están contentos con su decisión.

Si bien la continuación es un spin-off disponible en Netflix, no utiliza los mismos personajes. Esta historia transcurre en el mismo universo, aunque las conexiones aparecen en la temática y en el tono de comedia mezclado con acción que distingue a la obra original de Guy Ritchie. Prime Video: tráiler de Los Caballeros Embed - THE GENTLEMEN: LOS SEÑORES DE LA MAFIA - Teaser tráiler español Prime Video: elenco de Los Caballeros Matthew McConaughey

Charlie Hunnam

Hugh Grant

Colin Farrell

Michelle Dockery

Henry Golding

Jeremy Strong

Eddie Marsan

Lyne Renée

Jason Wong