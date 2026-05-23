Prime Video suele contar con grandes ficciones, conocidas por todo el público, pero dentro de su catálogo aún guarda sorpresas que no tienen tanta popularidad. En este caso, esta película combina dos géneros que no siempre dan buenos resultados cuando se juntan.
La brillante película de acción y comedia que tenés que ver en Prime Video y seguir su serie spin-off en Netflix
Este film consigue dar en la tecla, mezclando dos géneros que no siempre dan el mejor resultado cuando son combinados.
-
Prime Video presentó el primer adelanto de Vought Rising, serie derivada de The Boys
-
Elon Musk aseguró que el final de The Boys fue "patético": la respuesta del creador de la serie
La obra se presenta como un filme de acción, pero con una buena carga de comedia, aunque lo que la convierte en una gran alternativa para el público es el balance entre ambos dentro de este curioso universo. Además, cuenta con un detalle particular: quienes quieran seguir con la historia deberán tener Netflix para ver su spin-off.
De qué trata “Los Caballeros”
La película disponible en Prime Video sigue a Mickey Pearson, quien maneja gran parte del contrabando de marihuana en Londres. Cansado del negocio y con el deseo de vivir tranquilo junto a su esposa, decide retirarse y vender el imperio que construyó durante tantos años.
Al protagonista le ofrecen 400 millones de dólares, una suma que le permitiría vivir tranquilo, pero hay quienes intentan quedarse con lo que le pertenece sin siquiera pagar. Esto lo lleva a meterse de lleno en el mundo que tanto desea dejar atrás, mientras el caos invade el resto de los aspectos de su vida porque no muchos están contentos con su decisión.
Si bien la continuación es un spin-off disponible en Netflix, no utiliza los mismos personajes. Esta historia transcurre en el mismo universo, aunque las conexiones aparecen en la temática y en el tono de comedia mezclado con acción que distingue a la obra original de Guy Ritchie.
Prime Video: tráiler de Los Caballeros
Prime Video: elenco de Los Caballeros
- Matthew McConaughey
- Charlie Hunnam
- Hugh Grant
- Colin Farrell
- Michelle Dockery
- Henry Golding
- Jeremy Strong
- Eddie Marsan
- Lyne Renée
- Jason Wong
- Temas
- Prime Video
- Películas