Taiwán denunció el despliegue de más de 100 buques chinos alrededor de la isla

Lo confirmó su jefe de Seguridad y compartió un mapa de las zonas críticas con presencia militar china. En las últimas horas, EEUU aseguró que conversaría con la isla por un envío militar lo cual despertó el malestar en Pekín.

Lo confirmó el jefe del Consejo de Seguridad Nacional luego de que EEUU y China celebraran una reunión en los últimos días.

El jefe de seguridad de Taiwán anunció este sábado que China desplegó más de 100 buques de guerra y de guardia costera en las aguas de la zona. Además, denunció que la acción se llevó a cabo “ a lo largo de los últimos días ”, después de la visita a Pekín del presidente estadounidense, Donald Trump.

Lo confirmó el funcionario máximo del Consejo de Seguridad Nacional, Joseph Wu , en su cuenta de X donde aclaró que sus sistemas de registro visualizaron que "la República Popular China ha desplegado más de 100 buques alrededor en los últimos días, tan poco tiempo después de la cumbre de Beijing".

Además, sostuvo que "en esta parte del mundo, China es el único problema que está destruyendo el Status Quo y amenazando la paz y estabilidad regionales". Junto a su publicación se ve un mapa con zonas marcadas en rojo a lo largo de varios puntos oceánicos entre el territorio del gigante asiático y la isla.

China considera a la isla, que cuenta con gobierno democrático y ejército propio, como una parte de su territorio. A su vez, EEUU es su principal proveedor de armas, algo que Pekín rechaza. Durante la cumbre bilateral celebrada la semana pasada en Pekín, el presidente chino, Xi Jinping, advirtió a su homólogo estadounidense que esta cuestión puede derivar en un “conflicto”.

Un alto cargo de seguridad taiwanés dijo a la agencia de noticias AFP bajo condición de anonimato que sus fuerzas detectaron barcos chinos antes de la cumbre en Pekín, pero que el número superó el centenar en días recientes.

EEUU podría hablar con Taiwán y desviarse de las normas diplomáticas, tras el viaje de Donald Trump a China

El presidente estadounidense Donald Trump sostuvo que hablará con el líder de Taiwán Lai Ching-te sobre una posible venta de armas. La medida supondría una marcada ruptura con la tradición diplomática, luego de no llevar conversaciones por más de 40 años tras haber reconocido a China.

Los líderes de ambas naciones no tienen conversaciones directas desde 1979, cuando Washington rompió relaciones formales con Taiwán para reconocer al gobierno chino en Pekín. Por su lado, China reclama Taiwán como su territorio y no descarta tomarlo por la fuerza.

EEUU apoyó durante mucho tiempo a la isla autónoma y está obligado por ley a proporcionarle medios de autodefensa, pero mantuvo un equilibrio con el mantenimiento de relaciones diplomáticas con China.