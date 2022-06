Dólar y suba de tasas: la "receta" que le recomendó Carlos Melconian a Cristina Kirchner

En diálogo con Viviana Canosa, el analista relató: "Con Cristina de presidente en 2014, llegaste a un estrangulamiento de reservas, con atraso cambiario, el Banco Central no compraba dólares, tenías cantidad de pesos, en aquel momento parado el Club de París, los buitres y todo, ajuste clásico significó que no te alcanzaba devaluar diariamente, que tuvo que hacer un saltito, que los saltitos no son una operación a corazón abierto como si tuvieras que agarrar el dólar de Martínez de Hoz y devaluarlo, es un chiquito, pero necesita sedación y se hace en quirófano, no en consultorio, y entonces ahí tenés que subir la tasa de interés.”

“El ´fabregazo´ es subir un poquito el tipo de cambio, la tasa de interés, no es un programa para ganar una elección, es para durar más genuinamente. Porque la alternativa es no te dejo importar, no te dejo subir el gasoil y no hay”, abundó en sus argumentos.}

En esa línea dijo que “el dólar tiene que recuperar el atraso pasado y luego seguir su curso con la inflación”.

“¿Cristina entiende todo esto? ¿Está de acuerdo?”, le consultó Canosa a lo que el economista respondió: “Es alguien que fue dos veces presidente…”