Día del hincha de Boca: cómo serán los festejos de la jornada + Seguir en









El día tuvo su origen hace más de 10 años, en 2012. Este viernes, el club volverá a abrir las puertas de La Bombonera para celebrar el día.

Toda la información sobre los festejos del Día del Hincha de Boca.

Cada 12 de diciembre en Argentina se celebra el Día del Hincha de Boca, una fecha en la cual los hinchas se reúnen para festejar el fanatismo por el club.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La jornada tuvo su origen hace más de 10 años cuando los simpatizantes xeneizes llenaron el Obelisco el 12 de diciembre de 2012. Este viernes, el club volverá a abrir las puertas de La Bombonera para celebrar el día.

Los horarios, accesos y toda la información Desde el club informaron a través de sus cuentas oficiales de redes sociales que las puertas del estadio se abrirán a las 17, mientras que el evento empezará a las 18 y se extenderá hasta las 20.

Durante la jornada habrá murgas y bandas, como "Un poco de Ruido" y "Los Amantes de La Boca", además de una animación, en una propuesta divertida y pensada para que la gente pueda compartir el festejo en familia.

dia del hincha de boca Desde el club informaron a través de sus cuentas oficiales de redes sociales que las puertas del estadio se abrirán a las 17. Este año, el club habilitó el acceso para socios de todas las categorías, en donde cada uno podrá llevar un invitado, lo que permitirá que miles de hinchas que no son socios y no tienen la chance de asistir a la Bombonera los días de partido, ahora puedan vivir la fiesta desde adentro. Así, el ingreso será con carnet o DNI, tanto para socios como para invitados.

Por otro lado, el Departamento de Socios abrirá sus puertas durante el evento para que quienes asistan puedan realizar trámites, actualizaciones o consultas. Por qué se celebra el 12 de diciembre El origen del festejo está ligado a una figura especial: Victoriano Caffarena. En 1925, cuando Boca realizó la primera gira de un equipo argentino por Europa, Caffarena, un ferviente hincha del club no solo acompañó al equipo: se ofreció como utilero, masajista y colaborador. Más allá de su fanatismo, incluso financió parte del viaje. Durante ese viaje, su entrega, dedicación y apoyo marcaron la diferencia dentro del grupo. Tal fue su compromiso que un futbolista del equipo, Agustín Cerroti, lo apodó “el Jugador Número 12”. Ese mote trascendió el tiempo y, con los años, se transformó en símbolo de la hinchada: la 12, la tribuna, los que alientan. Sin embargo, no fue hasta el 12 de diciembre de 2012 (12/12/12) que se institucionalizó de manera popular el “Día del Hincha de Boca” como una fecha para conmemorar la pasión xeneize de forma colectiva.

Temas Boca Juniors