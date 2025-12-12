Así se pueden programar mensajes en WhatsApp + Seguir en









Esta función es de especial utilidad para no olvidarte de mandar mensajes importantes o hacerlo fuera del horario adecuado.

La forma más práctica de programar mensajes en WhatsApp.

A muchos les puede haber pasado que necesitaban enviar un mensaje importante en WhatsApp dentro de determinado horario y se olvidan o sólo recuerdan hacerlo cuando ya es tarde. Para esto, aparece una nueva herramienta que permitirá a los usuarios de la aplicación de mensajería más utilizada programar los mensajes.

Si bien no se trata de una función nativa de WhatsApp, existe una aplicación para cada sistema operativo que permite programar los mensajes con anticipación, para optimizar el tiempo y no quedar mal en momentos que pueden resultar clave en la obtención de ciertos resultados.

app whatsapp Cómo programar mensajes en WhatsApp WhatsApp no incluye una herramienta propia para programar mensajes, pero existen aplicaciones externas que permiten hacerlo de manera sencilla, tanto en Android como en iPhone. Estas opciones son útiles para automatizar recordatorios, enviar saludos importantes o simplemente optimizar el tiempo sin depender de estar pendiente del dispositivo.

Android En Android, la opción más práctica es Wasavi, disponible de forma gratuita en Play Store. Una vez instalada, la app solicita permisos para controlar ciertas acciones del dispositivo y acceder a los contactos, algo necesario para poder integrarse con WhatsApp.

Tras configurarla, el usuario sólo debe tocar el botón “+” en la pantalla principal, elegir al destinatario o grupo desde su lista de contactos, seleccionar la fecha y hora exactas del envío y escribir el mensaje. Finalmente, se confirma la programación desde Wasavi. La aplicación también envía una notificación previa para que el usuario pueda editar o cancelar el mensaje antes de que salga.

iOS En iPhone, la alternativa más usada es Scheduled, que se descarga desde la App Store. Al abrirla por primera vez, la app pide permisos para enviar notificaciones y acceder a los contactos. Desde la opción “Nuevo mensaje”, se selecciona WhatsApp como plataforma, se escribe el texto y se elige el contacto correspondiente. Luego se define la fecha y hora del envío, con la posibilidad de activar repeticiones si hiciera falta. Al llegar el momento programado, Scheduled envía una notificación que, al tocarla, abre WhatsApp con el mensaje ya escrito, listo para enviar. En este caso, el último paso siempre es manual porque iOS no permite que aplicaciones de terceros envíen mensajes automáticamente, aunque algunos usuarios complementan el proceso con la app Atajos (Shortcuts) para automatizar parte del flujo.

