Pax cambiaria: el dólar oficial vuelve a bajar y alcanza su mínimo nivel en tres semanas

La brecha del tipo de cambio con el techo de la banda se consolidó por encima del 5% durante las últimas ruedas.

El dólar oficial cotiza en mínimos de la semana, consolidando la tranquilidad vista durante las últimas semanas. De esta manera, durante el promedio de las últimas semanas la brecha contra el techo de la banda cambiaria se ubica a más del 5% . Si bien la inflación generó sorpresas por su incremento sostenido , la posibilidad de que el Tesoro haya comprado divisas genera expectativas .

El dólar mayorista cotiza a $1.435 para la venta tras encadenar dos rondas de correcciones , una leve baja de $1 respecto a ayer. El esquema de bandas cambiarias fijó para este viernes un techo de libre flotación de $1.517, lo que dejó al tipo de cambio oficial aún 5,7% por debajo de ese límite. Al igualar la cotización del viernes pasado ($1.435), se trata del valor nominal más bajo desde el 20 de noviembre ($1.425).

En tanto, los contratos de dólar futuro aún no registran operaciones de peso . El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de diciembre llegará a $1.450 .

En el Banco Nación (BNA) cotiza a $1.460 para la venta y se sostiene a $10 por encima del blue , que opera estable en $1.450 , según el relevamiento de Ámbito en la city porteña.

Con esta dinámica, el dólar tarjeta —que surge del tipo de cambio minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias — alcanza los $1.898.

En ese marco, dentro de los financieros, el MEP cotiza $1.477,20, mientras que el CCL sube 0,5% hasta los $1.515,70, con una brecha que vuelve a superar el 5%. Por su parte, el dólar cripto cotiza a $1.500,75.

¿El Tesoro compró reservas?

Desde Portfolio Personal Inversores (PPI) destacaron los rumores de que el Tesoro habría comprado ayer unos u$s220 millones. "Aún sin datos ni confirmación oficial, todo apunta a que la operatoria se habría canalizado vía operaciones en bloque si se canalizaron vía mercado, dado que el volumen operado en MAE se mantuvo en niveles normales, en línea con los días previos".

La novedad se conoce poco después que trascendiera que el Tesoro debió salir a vender dólares hace unos últimos días para contener la sostenida demanda de divisas, en un mercado con una oferta relativamente acotada, según confirmaron a Ámbito diversas fuentes de la city.