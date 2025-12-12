Joaquín Levinton internado: el comunicado de Turf sobre la salud del cantante + Seguir en









El músico fue internado de urgencia en el Hospital Fernández tras sufrir una descompensación en un bar del barrio de Palermo.

La banda llevó tranquilidad a los fans. La Voz

El cantante Joaquín Levinton fue internado de urgencia en el Hospital Fernández tras sufrir una descompensación en su salud en un bar del barrio de Palermo.

Según se supo horas más tardes, el líder de Turf sufrió un infarto agudo de miocardio por lo cual requirió atención inmediata en el servicio de hemodinamia del Hospital Fernández.

El mensaje de Turf sobre la salud de Joaquín Levinton A través de sus redes sociales la banda compartió un mensaje sobre la situación de Levinton:

"Durante la noche de ayer Joaquín sufrió un malestar en el pecho. Ante esta situación, se llamó al SAME, que lo trasladó inmediatamente al Hospital Fernández. En el centro de salud se le realizó un chequeó completo, tras lo cuál los médicos determinaron la necesidad de colocarle un stent. El procedimiento se realizó con éxito y Joaquín se encuentra estable, fuera de peligro y evolucionando favorablemente, actualmente en proceso de recuperación. Gracias por sus mensajes y por enviarle tanto amor".

image Alberto Crescenti, titular del SAME, contó en Crónica TV que líder de Turf “sufrió una descompensación cardíaca con hipotensión y sudoración mientras hacía un show”: “Este hombre tenía dolores tensos en el pecho, por lo que presuponíamos que había que descartar un infarto. Por eso se tomó la decisión de compensarlo y se le avisó al shockroom del hospital Fernández".

A su vez, compartió el primer panorama sobre el estado de salud del cantante: “El parte médico en este momento es que sufrió un síndrome coronario agudo. Es probable que sea un infarto, vamos a esperar los estudios”.