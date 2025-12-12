Desde hace más de dos décadas, "Harry Potter" es una de las sagas literarias y cinematográficas más influyentes del mundo, transformándose en un fenómeno cultural que sigue conquistando nuevas generaciones.
Hogwarts Legacy será gratis por tiempo limitado y así de fácil se consigue el videojuego de Harry Potter
Epic Games permite sumar el reconocido RPG a la biblioteca sin costo durante la campaña navideña, asegurando futuras descargas sin restricciones.
-
Conocé todos los ganadores de The Game Awards 2025, con "Clair Obscur: Expedition 33" como el juego del año
-
Así se pueden programar mensajes en WhatsApp
La magia del universo creado por J. K. Rowling dio el salto a parques temáticos, productos de colección y hasta a los videojuegos. Y, entre ellos, "Hogwarts Legacy" se convirtió en uno de los títulos más exitosos de los últimos años.
Ahora, ese mismo proyecto que arrasó en ventas vuelve a convertirse en noticia porque Epic Games decidió ofrecerlo gratis por tiempo limitado, permitiendo que cualquiera pueda añadirlo a su biblioteca. A continuación, conocé los detalles
Epic Games regala Hogwarts Legacy
Epic Games Store suele sorprender con promociones semanales, pero pocas veces regala un título tan exitoso como "Hogwarts Legacy". Sin embargo, la plataforma inauguró su campaña navideña ofreciendo el popular RPG totalmente gratis hasta el 18 de diciembre.
Para conseguirlo, solo tenés que iniciar sesión (o crear una cuenta nueva si aún no tenías), entrar en la sección de juegos gratuitos, localizar el título y pulsar el botón “Obtener”. No se solicitarán datos de pago, ya que el precio queda marcado literalmente en cero.
Y la buena noticia es que, después de confirmar el movimiento, el proyecto ambientado en el universo de Harry Potter queda para siempre en la biblioteca o colección del usuario, sin suscripciones ni condiciones para futuras descargas.
Presentada anoche durante "The Game Awards", esta promoción busca atraer nuevos jugadores y consolidar a la tienda como una alternativa fuerte frente a Steam durante las fiestas.
Cómo se juega Hogwarts Legacy
"Hogwarts Legacy" es un RPG de acción que apuesta por dejar al jugador construir su propia aventura dentro del universo de Harry Potter.
Sin embargo, en lugar de seguir los acontecimientos de los libros, la historia se sitúa en el siglo XIX y nos trae a un estudiante recién llegado a la escuela de hechicería con un talento poco común: la capacidad de manipular un poder ancestral que amenaza con alterar el mundo mágico.
Así, desde el primer minuto, la experiencia invita a crear y personalizar a tu protagonista, elegir casa, asistir a clases y, poco a poco, dominar trucos, encantamientos y habilidades especiales.
El combate es uno de los pilares del juego, ya que combina ataques rápidos, maldiciones y combinaciones que permiten enfrentarse a duendes rebeldes, magos oscuros y criaturas de todo tipo. Cada enemigo tiene patrones propios, lo que da ritmo y variedad a cada encuentro.
Además de recorrer todos los rincones de la institución, podés visitar Hogsmeade, el Bosque Prohibido y muchas zonas rurales llenas de misiones secundarias, secretos y criaturas fantásticas.
También se suman actividades como crear pociones, recolección de ingredientes, cuidado de criaturas mágicas y mejora de equipamiento. La Sala de los Menesteres, por su parte, es como un refugio personalizable donde el jugador puede producir recursos, criar bestias o diseñar su propio espacio de estudio.
- Temas
- Harry Potter
- Videojuegos
Dejá tu comentario