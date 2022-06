Pablo Challú: "Ni dolarización, ni emisión monetaria"

El economista comentó que “otra vez a los argentinos se nos ofrecen caminos que no solo no van a superar la crisis sino que la van a agravar. En un extremo están aquellos que proponen la dolarización, e incluso la eliminación del Banco Central. En el otro extremo, aquellos que sostienen que el déficit fiscal y los problemas de financiación no importan y que, en realidad, el país puede dar lugar a una emisión descontrolada”