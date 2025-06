Guillermo Francos le respondió al agro que reclama baja de retenciones: "Nada nos va a sacar del equilibrio fiscal"

“Siempre escuchamos el reclamo de los productores. Entendemos que gobernadores que lideran provincias agropecuarias puedan subirse a ese reclamo y nos parece razonable. Pero también es irrazonable que no entiendan que el gasto y el equilibrio fiscal se mantiene con muchos impuestos que no fueron creados por nosotros , que hemos bajado muchos impuestos”, planteó el jefe de Gabinete.

En ese sentido, aseguró que “nosotros no tenemos ninguna intranquilidad cambiaria”: “En su política cambiaria el Gobierno dijo dólar libre, piso y techo. El Gobierno estableció entre ese piso y ese techo en qué momento va a salir a comprar o a vender dólares para mantenerse en esa banda. Y la verdad que el mercado lo puso en el plano medio. Con lo cual me parece que hasta aquí se viene demostrando la efectividad de la política del gobierno”,

“Se dijo que habían salido más dólares de los que habían entrado. Poner el eje en ese tema como consecuencia de un dólar barato no es exacto. Pensamos que durante muchos años ha habido desinversión enorme. Lo que está pasando es mucha inversión. La contraparte es el crecimiento de la actividad económica. Lo que hay que ver es cuál es la proyección futura", interpretó.

Guillermo Francos se retiró ofuscado del Senado porque le dijeron mentiroso.

Guillermo Francos y su defensa de gestión en el Senado

Poco más de tres horas duró la defensa de gestión de Guillermo Francos en el Senado de la Nación, cuando ya habían tomado la palabra 14 de los 33 legisladores inscriptos. Sin embargo, no llegó a responder las preguntas del bloque peronista cuando se retiró del recinto y levantó la sesión porque la senadora fueguina Cristina López inició su alocución calificándolo de "mentiroso".

"La diputada (sic) que se expresó de esa manera perjudicó a su propio bloque que no le permitió avanzar en una sesión que se estaba llevando bien, de manera respetuosa. Una diputada (sic) que empieza su intervención diciendo es un mentiroso es algo no se puede permitir. Le pedí que se rectificara y no se rectificó de sus palabras fuertes, así que agarré mis papeles y me fui", detalló el jefe de Gabinete.

Además, puso en duda su respuesta positiva a la nueva convocatoria del Senado, el miércoles 2 de julio. "Creo que ya he cumplido. Si la senadora me pide disculpas públicas, veremos", señaló y apuntó que "veremos si recibo la citación y cuál es la decisión que tome". "Me preocupa muy poco lo que se pueda decir sobre esto. Tomé la actitud por lo que pasó, no por otra cosa", dijo.

Finalmente, se refirió a las críticas de la senadora fueguina sobre las políticas del Gobierno nacional en esa provincia: "Se creen que son tan democráticos y defensores. ¿Cuál es el motivo por el que se creen que defienden más los intereses de nuestro soberanía? ¿Porque están en Tierra del Fuego? Nosotros la defendemos desde Buenos Aires de la misma manera".