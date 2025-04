Efecto dólar: ventas de insumos frenadas, notas de débito, entregas a remito abierto y listas nuevas

En el primer día del nuevo esquema cambiario los industriales tuvieron que convivir con la parálisis de ventas de muchos de sus proveedores, listas de precios con subas de hasta el 20%, entregas a remito abierto y la ejecución de notas de débito por "diferencia cambiaria" . El Gobierno asegura que el traslado a precios será menor que en otras ocasiones porque “la macro está ordenada” y no habrá convalidación monetaria. La Pymes, en la disyuntiva de trasladar los costos y perder mercado o quedarse quietas y seguir resignando rentabilidad.

“Una típica jornada de reacomodamiento de variables”, así definió un consultor del sector industrial al lunes en que entraron en vigor las nuevas medidas de flexibilización del mercado cambiario. Fue un día en que muchos proveedores eligieron no entregar mercadería a la espera de determinar el valor del dólar: “No hay información, no preguntes, no entregamos”, le dijo una multinacional a una empresa local del sector textil.