De la nostalgia al horror: cómo la serie "Welcome to Derry" logró crear un nuevo hito en el universo de Stephen King

Tras el final de la primera temporada, la serie creada por los hermanos Andy y Barbara Muschietti deja la vara alta de cara a lo que puede llegar a venir en el futuro.

La mirada aterradora de Pennywise llegó a la televisión en una serie a la altura del personaje.

En una era saturada por la propiedad intelectual, donde cada éxito de taquilla parece condenado a ser diseccionado en precuelas, secuelas, spin-offs y reboots, el escepticismo es la respuesta natural del espectador. Sin embargo, HBO Max logró lo que parecía imposible con It : tomar una de las historias más sagradas del horror moderno y expandirla sin diluir su esencia.

Con el final de su primera temporada, "It: Welcome to Derry" no solo se ha establecido como un éxito de audiencia, sino como una cátedra de cómo adaptar a Stephen King respetando el material original mientras se crea algo nuevo y atrapante.

Para entender el triunfo de la serie, primero debemos mirar atrás. En 2017, el director argentino Andy Muschietti y su hermana, la productora Bárbara Muschietti , revitalizaron el género con It . La película fue un fenómeno cultural que entendió que el miedo a Pennywise no radicaba solo en los "jumpscares", sino en la pérdida de la inocencia. No obstante, la conclusión de la saga, It: Capítulo Dos en 2019 , dejó un sabor agridulce. Aunque fue un éxito financiero, la crítica y una facción de los fans "fundamentalistas" de la obra de King sintieron que no estuvo a la altura de la primera parte.

Welcome to Derry funciona, en muchos niveles, como una redención creativa . Bajo la supervisión de los Muschietti y con Jason Fuchs como showrunner, la serie ha tenido el espacio (más de nueve horas de televisión) para recuperar la atmósfera opresiva y cocer el terror a fuego lento. Han logrado plasmar un Derry que se siente como un personaje vivo y maligno, tal como lo describe King en sus páginas.

El mayor reto de una precuela es que la audiencia sabe, teóricamente, "cómo termina la historia". Sin embargo, Welcome to Derry sortea este obstáculo al enfocarse no en el destino, sino en el origen de la maldición.

Ambientada en 1962, la serie logra un equilibrio precario: se siente familiar gracias a la estética visual establecida en las películas (los globos rojos, la lluvia incesante, la arquitectura gótica de Maine), pero es radicalmente original en su enfoque. Ya no seguimos al "Club de los Perdedores", sino a la familia Hanlon y a una generación de adultos y niños que lidian con los demonios de la Guerra Fría y la segregación racial.

Aquí es donde el equipo creativo brilla al integrar el "Multiverso King". La inclusión de personajes como un joven Dick Hallorann —el cocinero con poderes psíquicos que años más tarde brillaría (literalmente) en el Hotel Overlook de El Resplandor— no se siente como un fan service barato. Al contrario, sirve para tejer los hilos de una mitología más grande, explicando cómo las fuerzas del mal (It) y las del bien (el Resplandor) han estado en conflicto silencioso durante décadas.

welcome to derry.webp El actor Chris Chalk interpreta a un joven Dick Hallorann.

El modelo semanal: el triunfo de la conversación sobre el algoritmo

En términos de industria, Welcome to Derry ha validado la estrategia de HBO frente al modelo de "maratón" (binge-watching) popularizado por Netflix. Mientras que temporadas enteras de series gigantescas se consumen y olvidan en un fin de semana (incluso éxitos como Stranger Things, que intentó mitigar esto dividiendo su temporada final en tres tandas), la serie de Pennywise ha dominado la conversación en redes sociales durante más de dos meses.

El horror, por definición, necesita tiempo para asentarse. El modelo de un episodio por semana permitió a la audiencia procesar el trauma de los personajes, teorizar sobre las referencias escondidas y, lo más importante, anticipar el miedo. Cada domingo por la noche se convirtió en un ritual colectivo, devolviéndole a la televisión ese carácter de evento que parecía perdido. La serie se mantuvo en el trending topic de manera sostenida, demostrando que la calidad narrativa, dosificada, genera un compromiso mucho más profundo que el consumo inmediato.

En las entrañas de la bestia

ALERTA DE SPOILERS: A continuación, se discuten detalles cruciales de la primera temporada.

La narrativa de la serie ha sido valiente al abordar dos puntos que los fans esperaban con ansias y temor a partes iguales: el origen humano de la forma favorita del monstruo y la infame tragedia del club nocturno.

1. La caída del Blackspot: El episodio titulado "The Black Spot" (episodio 7) es, quizás, uno de los capítulos más impactante del año en general. En la novela, King narra la quema del club afroamericano The Blackspot a manos de un grupo supremacista similar al KKK. La serie no rehúye la brutalidad de este evento. Los creadores entrelazaron el horror real del racismo sistémico con el horror sobrenatural de It. Ver a Pennywise alimentándose no solo de la carne, sino del odio y el caos generado por los humanos, fue una declaración de principios: en Derry, los monstruos caminan a la luz del día tanto como en las alcantarillas.

2. El origen de Bob Gray: Bill Skarsgård regresa al papel, pero esta vez la serie nos ha permitido ver detrás del maquillaje, o mejor dicho, cómo se construyó. La trama explora la figura de Bob Gray, una entidad que en el libro es un alias, pero que aquí se presenta vinculada a una historia de origen trágica y perturbadora de un artista de feria a principios de siglo, cuya esencia es corrompida y asimilada por la entidad cósmica. La serie sugiere que Pennywise no es solo un monstruo alienígena, sino una amalgama de los traumas históricos de Derry. La transformación final, donde la entidad decide que la forma de payaso es la más eficiente para cazar debido a la confianza que inspira en los niños, cerró la temporada con un broche de oro macabro.

it_welcome_to_derry_bill-skarsgard Bill Skarsgård regresa cómo el icónico y aterrador Pennywise, pero esta vez también como Bob Gray.

3. Marge es la madre de Richie Tozier: Finalmente una de las teorías que más rápido creció alrededor de la serie fue confirmada, Marge Truman (Matilda Lawler) se convertirá en Marge Tozier la madre de Richie Tozier, uno de los integrantes del "Club de los Perdedores".

4. El epilogo y la conexión con las películas de It: La última escena nos traslada a 1988 y vemos a una Ingrid Kersh anciana, interpretada nuevamente por Joan Gregson en lo que fue su último rol antes de morir en junio de este año, recluida de por vida en el psiquiátrico. Allí escucha a una niña llorar, es Beverly Marsh (Sophia Lillis), junto a su padre, tras la muerte de su madre.

It y el renacer del horror ¿Más temporadas por venir?

It: Welcome to Derry ha logrado lo improbable: justificar su existencia más allá del interés comercial. Al expandir la mitología de It, Andy y Bárbara Muschietti han construido una obra que se sostiene por sí misma, explorando temas adultos como el trauma generacional, el racismo y la corrupción moral, todo envuelto en el paquete de una pesadilla visualmente deslumbrante.

Respecto a la posibilidad de una nueva temporada, HBO Max aún no se ha expresado oficialmente. Por su parte Andy y Barbara han declarado que tienen un arco narrativo de tres temporadas ya pensado, esto contando la primera parte. La idea sería seguir yendo 27 años hacía atrás en cada temporada. Seguramente no pase mucho para que los Muschietti tengan luz verde por parte de la compañía.

Para los fans que sintieron que el Capítulo Dos no estuvo a la altura, esta serie es la respuesta. Es una carta de amor a la oscuridad de Stephen King, una que nos recuerda que, aunque pasen 27 años, el mal nunca muere realmente; solo duerme, esperando el momento perfecto para volver a flotar. Y nosotros, cautivados por el horror, seguiremos flotando con él.