El empleo privado sigue en retroceso: entre junio y septiembre, se perdieron 49.000 puestos de trabajo

El empleo registrado en Argentina mostró una caída leve en septiembre de 2025, con una disminución de 10,7 mil trabajadores respecto a octubre. Sin embargo, en cuatro meses la pérdida de puestos alcanza los 49.000. El descenso afectó principalmente al sector privado.

El trabajo registrado en la Argentina volvió a mostrar una leve contracción en septiembre de 2025, último dato disponible. Según datos oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) , la cantidad de personas con empleo formal alcanzó los 12,84 millones , lo que implicó una caída mensual del 0,1% , equivalente a 10,7 mil trabajadores menos respecto de agosto.

Tras iniciar una fase de destrucción neta de empleo desde septiembre de 2023 (acentuada durante el primer trimestre de 2024) la caída comenzó a moderarse a partir de abril de ese año. Si bien hacia fines de 2024 se observó una recuperación leve y transitoria, durante 2025 el mercado laboral privado volvió a mostrar signos de debilidad.

En los últimos cuatro meses, entre junio y septiembre de 2025 , el empleo privado acumuló una pérdida de 49 mil puestos , con caídas mensuales cercanas al 0,2% .

El documento recuerda que en diciembre de 2024 se produjo una caída atípica del 2,9% en el empleo registrado, cuando 392 mil personas dejaron de figurar como trabajadoras formales. Esa baja estuvo asociada a los cambios administrativos en el monotributo social , a partir del reempadronamiento de beneficiarios y la exigencia de aportar a la obra social, lo que redujo fuertemente el universo de esa categoría.

En septiembre, el empleo asalariado registrado totalizó 10,05 millones de personas , con una baja mensual del 0,1% . La contracción se explicó por la caída del sector privado (-0,2%) y del trabajo en casas particulares (-0,7%) , mientras que el empleo público mostró una leve suba del 0,1% .

El trabajo independiente, que alcanzó los 2,78 millones de personas, se mantuvo prácticamente estable. El crecimiento de los monotributistas comunes (+0,4%) fue compensado por la caída de los monotributistas sociales (-1,8%) y de los autónomos (-0,7%).

En la comparación interanual, el panorama es más negativo. El empleo asalariado se redujo 0,5%, lo que representa 53,3 mil puestos menos, con caídas en todos los segmentos: sector privado y público (-0,4% en ambos casos) y una baja más pronunciada en casas particulares (-3,2%).

El trabajo independiente, en tanto, registró una caída interanual del 11,9%, equivalente a 378 mil personas menos. La reducción del 63% en los monotributistas sociales fue determinante y estuvo directamente vinculada a los cambios normativos aplicados al régimen.

Se observa un estancamiento en la creación de puestos de trabajo

Empleo: desempeño dispar por sectores económicos

El informe del SIPA muestra una evolución heterogénea del empleo según la rama de actividad. En septiembre, seis sectores redujeron el empleo, cinco se mantuvieron estables y tres registraron aumentos.

Los sectores con crecimiento fueron Pesca (+3,5%), Suministro de electricidad, gas y agua (+0,1%) y Enseñanza (+0,1%). En tanto, se mantuvieron sin cambios los Servicios sociales y de salud, la Intermediación financiera, las Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, los Servicios comunitarios y Hoteles y restaurantes.

Entre los sectores que registraron caídas se destacan Explotación de minas y canteras (-0,7%), Industrias manufactureras (-0,4%), Agricultura y ganadería (-0,3%), Transporte y comunicaciones (-0,3%), Comercio (-0,2%) y Construcción (-0,2%).

En la comparación interanual, el empleo privado presenta un balance negativo del 0,4%. Si bien hubo aumentos en Comercio, Construcción, Energía y Enseñanza, estos no lograron compensar las fuertes caídas en Industria (-1,8%), Transporte (-1,0%), Agro (-0,7%) y Minería (-8,3%).

Caídas generalizadas a nivel provincial

La dinámica del empleo privado también mostró un comportamiento dispar por provincia. En septiembre, solo siete de las 24 jurisdicciones registraron aumentos mensuales del empleo, mientras que en 17 provincias se observaron caídas.

Las subas se concentraron en Chubut (+1,0%), Catamarca (+0,4%), Santiago del Estero (+0,3%), Tucumán (+0,2%), Neuquén (+0,2%), Río Negro (+0,1%) y San Juan (+0,1%).

En contraste, las mayores caídas se registraron en Tierra del Fuego (-1,2%), Misiones (-1,2%), Corrientes (-1,0%), Mendoza (-0,7%), Santa Cruz (-0,6%), La Rioja (-0,6%) y Formosa (-0,5%).

En términos interanuales, ocho provincias mostraron crecimiento del empleo, dos se mantuvieron estables y catorce registraron caídas. Los mayores aumentos se observaron en San Juan (+3,1%), Formosa (+2,8%) y Santiago del Estero (+2,6%), mientras que las bajas más pronunciadas correspondieron a Santa Cruz (-10,0%), Salta (-4,8%), Chubut (-3,7%), La Rioja (-3,1%) y Misiones (-2,9%).

Evolución de los salarios

En materia salarial, la remuneración bruta promedio de septiembre de 2025 fue de $1.797.893, lo que representa un incremento interanual del 37,8%. Por su parte, la mediana salarial se ubicó en $1.355.988, con una suba del 35,6% frente al mismo mes del año anterior.