Debut de los Martín Fierro del Streaming: nominados, horarios y todo lo que tenés que saber

APTRA celebra por primera vez a los canales de streaming con una gala desde Buenos Aires, transmitida por OLGA y Telefe, con figuras y programas destacados.

La estatuilla Martín Fierro tendrá por primera vez una edición dedicada al streaming.

Los Premios Martín Fierro a los Canales de Streaming debutan este domingo 14 de diciembre en Buenos Aires y reúnen por primera vez a las principales figuras del formato digital, que competirán por la estatuilla en una ceremonia organizada por APTRA y transmitida en vivo por OLGA y Telefe desde el Centro de Convenciones.

La gala marca un hito para la industria del entretenimiento digital en la Argentina, al reconocer producciones, conductores, periodistas y creadores que redefinieron los modos de comunicar y vincularse con las audiencias a lo largo de 2025. El evento contará con invitados destacados, espectáculos en vivo y una cobertura especial desde la alfombra roja.

martin fierro La ceremonia será conducida por Damián Betular, al frente del ciclo "Sería Increíble" en OLGA, y Paula Chaves, quien conduce "#TapadosDeLaburo" junto a Nacho Elizalde. La transmisión oficial comenzará a las 21 horas y se emitirá de manera simultánea por OLGA y Telefe.

Una previa con alfombra roja y transmisión especial La cobertura comenzará a las 18:30 con una previa especial desde OLGA, conducida por Pollo Álvarez. A partir de las 19:30, la alfombra roja tendrá tres duplas encargadas de entrevistar a los nominados e invitados: Nacho Elizalde y Luli González; Marti Benza junto a Gastón Edul; y La Reini con Tefi Russo.

Uno por uno, todos los nominados a los Martín Fierro del Streaming Estos son los creadores, conductores y programas que competirán en la primera edición de los Martín Fierro del Streaming:

Conducción femenina Nati Jota (OLGA)

Malena Pichot (Futurock)

Paula Chaves (OLGA)

Vicky Garabal (Luzu)

La Tora (Luzu y TLF Streams)

Sofi Martínez (TLF Streams) Conducción masculina Luquita Rodríguez (Vorterix)

Tomás Rebord (Blender)

Migue Granados (OLGA)

Nicolás Occhiato (Luzu)

Ángel de Brito (Bondi)

Pedro Rosemblat (Gelatina) Co-conducción femenina Lía Copello (Gelatina)

Flor Jazmín (Luzu)

Gime Accardi (OLGA)

Yoyi Francella (Luzu)

Agos Palazzolo (Vorterix)

Juli Poggio (La Casa) Co-conducción masculina Juan Ruffo (Blender)

Germán Beder (Vorterix)

Damián Betular (OLGA)

Marcos Aramburu (Gelatina)

Santi Talledo (Luzu)

Sebastián Manzoni (La Casa) Voz periodística Iván Schargrodsky (Cenital)

Luciana Geuna (OLGA)

Flor Halfon (Gelatina)

Esteban Trebucq (Bondi)

Carolina Amoroso (Infobae)

Gonzalo Aziz (La Casa) Figura humorística femenina Malena Guinzburg (Vorterix)

Charo López (Gelatina)

Noe Custodio (OLGA & Gelatina)

Momi Giardina (Luzu)

Anita Esposito (Luzu)

Anacleta (Blender) Figura humorística masculina Guille Aquino (Blender)

Nachito Saralegui (Vorterix)

Pelao Khe (OLGA)

El Trinche (Luzu)

Martín Garabal (Luzu)

Rober Galati (Vorterix)

Leo Greco (Canal 22) Entrevistador Miguel Granados (OLGA)

Pedro Rosemblat (Gelatina)

Julia Mengolini (Futurock)

Juan Pablo Varsky (Clank)

Andrés Duka (Carnaval)

Mili Hadad (Infobae) Voz periodística deportiva Pablo Giralt (Mobile Sports)

Nani Senra (AZZ)

Gastón Edul (OLGA)

Seba Varela del Río (Vorterix y AFA Estudio)

Flavio Azzaro (AZZ)

Octavio Gencarelli (Gelatina)

Diego Díaz (Picado TV) Talento revelación Tomás Limansky (Gelatina)

Anacleta (Blender)

Ángela Torres (Luzu)

Marcos Giles (Vorterix y Luzu)

Luli González (OLGA)

Lola Latorre (La Casa) Dupla del año Luli y Morte (OLGA)

Germán Beder y Joaco Cavanna (Vorterix)

Momi Giardina y Santi Talledo (Luzu)

Pepe Ochoa y Fede Bongiorno (Bondi)

Tomás Quintín Palma y Marcos Aramburu (Gelatina)

Marcos Giles y Ángela Torres (Luzu) Streamer Martín Cirio

La Cobra

Davo

Spreen

Mernosketti

Coker

Juli Manzotti Magazine AQN (Luzu)

Sería Increíble (OLGA)

Rumis (La Casa)

Escucho Ofertas (Blender)

Deja que entre el sol (Vorterix)

Tengo capturas (La Casa)

Se picó (República Z) Producción integral en vivo OLGA

Luzu

Gelatina

Blender

Vorterix

Bondi Voto del público Mejor comunidad

Clip del año