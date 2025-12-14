El desempleo en CABA alcanzó el 6,3% y golpea a 107.000 personas: 6 de cada 10 son mujeres

La desocupación alcanzó al 6,3% de la población activa porteña en el tercer trimestre. Las mujeres y la Zona Sur concentran los indicadores más altos.

El 6,3% de la población económicamente activa de la Ciudad de Buenos Aires está sin empleo.

La desocupación en la Ciudad de Buenos Aires alcanzó a 107.000 personas durante el tercer trimestre de 2025 y afectó con mayor intensidad a las mujeres, según datos oficiales. El informe reveló que el desempleo se mantuvo estable frente al año pasado, aunque mostró una baja respecto del trimestre anterior.

La Ciudad de Buenos Aires registró entre julio y septiembre de 2025 un total de 107.000 personas sin empleo, lo que representa el 6,3% de la población económicamente activa (PEA) . El dato surge del último informe del Instituto de Estadísticas y Censos porteño (IDECBA) y replica el mismo nivel observado en igual período del año anterior.

En la comparación trimestral, el indicador mostró una mejora: el desempleo cayó 1,4 puntos porcentuales frente al segundo trimestre, cuando se contabilizaban 132.000 desocupados, equivalentes al 7,7% de la PEA. También se evidenció un descenso respecto de los primeros meses de 2025.

La subocupación horaria afecta al 8,2% de la población activa de la capital argentina.

El informe remarcó que “las mujeres están más afectadas por el fenómeno de la desocupación: su tasa asciende a 7,4%, mientras que la masculina es de 5,2%” . En términos absolutos, el 57,8% de las personas sin empleo en la Ciudad son mujeres.

Las disparidades también aparecen al analizar el territorio. La Zona Sur presenta una tasa de desempleo del 7,4%, superior al promedio general de CABA. En contraste, las Zonas Norte y Centro muestran indicadores más favorables, tanto en actividad como en empleo.

mujer trabajo. Casi 6 de cada 10 desocupados en CABA son mujeres, según el último informe del IDECBA. Pixabay

Actividad, empleo y edades más afectadas

Las tasas de actividad y empleo se mantuvieron prácticamente estables a nivel interanual. La actividad subió levemente del 54,2% al 55,0%, mientras que la tasa de empleo pasó del 50,8% al 51,6%.

Por edad, las tasas de actividad más bajas se registran en los extremos: 27,4% entre los jóvenes de hasta 24 años y 24,4% en mayores de 65. El mayor nivel se observa entre los 25 y 49 años, con una tasa del 93,1%.

empleo desempleo despido Entre quienes perdieron empleo, el 84% eran asalariados y más de la mitad no tenía registro en la seguridad social. Depositphotos

Sectores, subocupación y calidad del empleo

El 73% del empleo porteño se concentra en Servicios, seguido por Comercio (14,4%) e Industria y construcción (12,0%). La subocupación horaria alcanza al 8,2% de la población activa y cayó 1,9 puntos porcentuales en términos interanuales. El informe señaló que el 56,6% de las personas subocupadas no demanda más horas de trabajo.

Además, el 72,6% de los ocupados trabaja en relación de dependencia, aunque el 27,3% no recibe descuentos jubilatorios. Entre quienes están desocupados, el 92,8% había trabajado en el sector privado y el 58,1% de los asalariados no contaba con registro en la seguridad social, lo que expone la persistencia de la precarización laboral en la Ciudad.