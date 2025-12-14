Cuánto sale ir a Brasil en estas vacaciones 2026: 3 playas para conocer y gastar muy poco

Tres playas del sur de Brasil combinan cercanía, buenos precios y paisajes ideales para viajar en auto. Opciones accesibles para disfrutar del verano.

Brasil vuelve a posicionarse entre los destinos más buscados para el verano, especialmente por la posibilidad de llegar en auto a varias de sus playas del sur , sin necesidad de tomar un vuelo ni realizar una gran inversión.

La cercanía con Argentina, sumada a la variedad de paisajes y a una infraestructura turística consolidada, lo convierten en una opción atractiva para quienes priorizan el descanso sin complicaciones.

En el estado de Santa Catarina , algunas playas se destacan por ofrecer un equilibrio entre naturaleza, servicios y precios accesibles. Con alternativas que van desde entornos más tranquilos hasta playas familiares, la región se presenta como una elección ideal para planificar las vacaciones 2026, con un presupuesto controlado y mayor libertad de movimiento.

Estos tres destinos son la opción ideal para los que busca conocer destinos nuevos y disfrutar del clima tropical del país vecino. Además, los precios son más que tentadores:

Ubicada en el sur de Santa Catarina, Praia do Rosa combina naturaleza preservada, buenas olas y un ambiente relajado. Aunque dejó de ser un secreto para surfistas, mantiene su encanto gracias a accesos más rústicos y una oferta de pousadas integradas al paisaje.

En temporada alta, los hostels y pensiones arrancan desde USD 25 a 45 por noche, mientras que las pousadas económicas rondan entre USD 50 y 80. Comer fuera no es caro: un almuerzo simple cuesta entre USD 10 y 15, lo que la vuelve una opción atractiva para viajar con presupuesto ajustado.

Bombinhas

Bombinhas es una península rodeada de bahías de aguas calmas, ideal para viajes en familia. Sus construcciones bajas, el cuidado ambiental y los servicios turísticos bien organizados la posicionan como una de las playas más cómodas del sur de Brasil.

En verano, el alojamiento en posadas y hosteles económicos oscila entre USD 30 y 60 por noche, mientras que hoteles de gama media se ubican entre USD 70 y 120. En cuanto a gastronomía, un plato principal en restaurantes locales cuesta en promedio USD 12 a 18.

brasil

Barra da Lagoa

En la isla de Florianópolis, Barra da Lagoa se destaca por su versatilidad: mar abierto para surfistas y sectores de aguas tranquilas cerca del canal, ideal para familias con niños.

Es una de las zonas más accesibles de la isla en términos de precios. Los alojamientos básicos parten desde USD 25 a 50 por noche, y las posadas de nivel medio rondan los USD 60 a 110. Comer en la zona es relativamente económico, con opciones de USD 12 a 20 por persona, y actividades como paseos en lancha o snorkel desde USD 15.