El ahorro no es lo único: los consejos de un multimillonario sobre cómo convertirse en rico

Un experto revela los trucos poco conocidos para cambiar tus hábitos y mejorar tu relación con el dinero en el día a día, sin recetas mágicas.

Al hablar de cuidar el dinero se suele apuntar a gastar menos o guardar una parte del sueldo. Sin embargo, quienes lograron construir un gran patrimonio insisten en que el verdadero secreto está en la forma de pensar y en los hábitos cotidianos.

Detrás de cada historia de éxito económico hay decisiones estratégicas que se llevaron a cabo durante años. No se trata de nacer con suerte, sino de disciplina y de una mirada a largo plazo que apunta a un equilibrio entre consumo y planificación . El empresario Philipp J. Müller sostiene que la independencia económica no llega por casualidad, empieza con pequeñas elecciones que, con el tiempo, marcan la diferencia .

Para Müller, ahorrar cierta cantidad de dinero constantemente es el primer paso para cambiar cualquier situación financiera. No es solo esperar a fin de mes para ver si sobra algo, la decisión tiene que ser previa y sostenida. Para implementarlo, se puede empezar separando un porcentaje fijo de los ingresos y así generar un respaldo ante imprevistos. Ese hábito es el que sostiene el resto de las estrategias.

La mirada de Müller se enfoca en la constancia y en la responsabilidad personal.

También propone revisar los gastos cotidianos . Durante el día, muchas compras pasan desapercibidas , como comprar comida fuera de casa o pagar por servicios que ya no se usan. Si esos detalles se ajustan, se puede empezar a guardar más dinero por mes sin afectar la calidad de vida.

Además, invita a cuestionar consumos impulsivos . Antes de comprar, sugiere preguntarse si realmente es necesario o si se trata simplemente de un capricho.

Ahorrar en dólares No hay fórmulas rápidas, pero sí hábitos que pueden acercarte a una mayor estabilidad económica. Imagen: Freepik

Los consejos para llegar a ser rico

Los principales consejos para empezar a construir una fortuna son:

El ahorro como base

El punto de partida es separar una parte del dinero antes de gastar. Este hábito construye una estabilidad financiera y te evita tener que depender de créditos bancarios ante cualquier gasto inesperado.

Evitar las deudas de consumo

Comprar sin tener el dinero disponible puede generar un problema mayor a futuro. Para Müller, la regla es simple: si no se puede pagar en el momento, es mejor postergar la compra. Las deudas no solo implican intereses, también generan una presión mental. Por eso, mantenerlas bajo control mejora tanto la economía como la tranquilidad personal.

Revisar gastos invisibles

Las suscripciones, servicios duplicados o tarifas poco competitivas suelen pasar inadvertidos y a la larga afectan al bolsillo. Por eso, analizar estos puntos permite reducir ciertos egresos sin hacer grandes sacrificios. Cambiar de proveedor o cancelar lo que no se usa puede generar una gran mejora del presupuesto con el pasar de los meses.

Cuestionar los símbolos de estatus

El deseo de mostrar un determinado nivel de vida lleva a muchas personas a gastar más de lo necesario. Los autos costosos o la tecnología de última generación no son imprescindibles. Müller recomienda fijar límites, como no destinar más de dos salarios a la compra de un vehículo. Este tipo de decisiones evita desequilibrios financieros.

Controlar las compras impulsivas

El consumo emocional es otro factor que afecta negativamente al bolsillo. Comprar por estrés o cansancio suele terminar en gastos que son totalmente innecesarios. Una estrategia muy básica consiste en esperar antes de adquirir algo, ya que en muchos casos, el interés desaparece al poco tiempo.

Reducir gastos cotidianos

Hay ciertas acciones que parecen inofensivas pero pueden generar un impacto negativo en el bolsillo. Preparar la comida en casa o evitar esas compras innecesarias permite ahorrar sin hacer grandes cambios en la rutina. Estos ajustes, si se mantienen en el tiempo, liberan dinero que puede destinarse a cumplir objetivos más importantes.

Enfrentar las deudas existentes

Quienes ya tienen compromisos pendientes tienen que analizarlos detalladamente. Esto implica anotar todos los montos, plazos y cuantas cuotas quedan, ya que sirve para entender la situación real.

A partir de ahí, se puede definir un plan de pago. Müller sugiere destinar parte del dinero disponible a cancelar deudas y la otra parte a ahorrar aunque sea un poco para no perder el hábito.

Negociar con acreedores

Contactarse con quienes reclaman pagos puede darte nuevas alternativas. Muchas veces es posible acordar plazos más largos o condiciones un poco más flexibles. Aunque parezca que no va a cambiar nada, tomar la iniciativa te puede llegar a permitir ordenar tus finanzas con una mayor previsibilidad.