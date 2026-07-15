De cuánto es la fortuna de Harry Kane, capitán e ídolo de la Selección de Inglaterra

Su carrera combina grandes transferencias, acuerdos comerciales y salarios de elite que lo ubican entre los futbolistas mejor remunerados.

El delantero inglés construyó una carrera marcada por los goles, la regularidad y su liderazgo dentro y fuera de la cancha.

Harry Kane se consolidó como uno de los delanteros más importantes de su generación. Goleador histórico de la selección inglesa y referente en cada equipo que integró, construyó una trayectoria marcada por la regularidad, los récords y contratos que crecieron al ritmo de su rendimiento dentro de la cancha.

Después de convertirse en figura del Tottenham Hotspur y dar el salto al fútbol alemán con el Bayern Múnich, el atacante también multiplicó sus ingresos gracias a acuerdos publicitarios y patrocinios con marcas internacionales. Kane reúne un patrimonio de varias decenas de millones de dólares, producto de salarios deportivos, primas por fichajes y contratos comerciales .

Harry Edward Kane nació el 28 de julio de 1993 en Walthamstow, Londres. Durante su infancia se formó en distintas academias juveniles e incluso registró una breve etapa por Arsenal, previo a incorporarse definitivamente a las divisiones inferiores del Tottenham Hotspur en 2004. Antes de consolidarse vistió las camisetas de Leyton Orient, Millwall, Norwich City y Leicester City en calidad de préstamo, experiencias que le permitieron sumar minutos y desarrollar su juego.

Tras años como referente del Tottenham, el atacante dio un salto clave en su carrera con su llegada al fútbol alemán.

La explosión definitiva llegó durante la temporada 2014-2015. Desde entonces se convirtió en el máximo referente ofensivo del Tottenham , obtuvo varias veces el Botín de Oro de la Premier League y pasó a ser el máximo goleador histórico del club.

Con la selección inglesa siguió un camino similar. Fue goleador del Mundial de Rusia 2018 , capitán del equipo nacional y terminó superando el récord histórico de goles con Inglaterra, consolidándose como uno de los futbolistas más importantes de la historia del país.

Además del fútbol, los acuerdos comerciales forman una parte relevante de los ingresos del capitán inglés. Instagram Harry Kane

Los millonarios contratos de su carrera

A medida que se transformó en una de las grandes figuras de la Premier League, los contratos de Harry Kane crecieron de manera sostenida. En 2016, el delantero renovó con Tottenham mediante un contrato de seis años que elevó su salario hasta aproximadamente 100.000 libras esterlinas por semana.

Apenas dos años después, en 2018, volvió a extender su vínculo con el club londinense hasta 2024 y pasó a cobrar alrededor de 200.000 libras semanales, una cifra que lo ubicó entre los jugadores mejor pagos del plantel. Según distintas estimaciones, ese acuerdo representaba más de 10 millones de libras por temporada solo en concepto de salario.

El gran cambio llegó en agosto de 2023, cuando Bayern Múnich concretó su incorporación tras negociar con Tottenham un traspaso cercano a 100 millones de euros, una de las transferencias más importantes de la historia del club alemán y también una de las ventas más altas registradas por una institución inglesa.

Con su llegada a Alemania, Kane firmó un contrato hasta 2027. Diversas publicaciones especializadas estiman que el acuerdo contempla un salario cercano a 25 millones de euros brutos por temporada, cifra que representa un importante salto respecto de lo que percibía en Inglaterra.

Sus actuaciones en clubes y con la selección nacional lo llevaron a firmar algunos de los contratos más importantes de su trayectoria. Instagram Harry Kane

A esos ingresos se suman acuerdos publicitarios con marcas internacionales como Skechers, además de colaboraciones comerciales que incrementan sus ganancias anuales. Entre salario y patrocinios suele generar más de u$s25 millones por año.

El patrimonio de Harry Kane

La fortuna de Harry Kane en u$s140 millones, construida a partir de sus contratos deportivos, ingresos publicitarios e inversiones realizadas a lo largo de su carrera. Su pase al Bayern Múnich representó un punto de inflexión tanto desde lo deportivo como desde lo económico. El contrato firmado con el club alemán incrementó notablemente sus ingresos y consolidó su lugar entre los futbolistas mejor remunerados del continente.

Además de sus salarios, Kane mantiene acuerdos comerciales con distintas compañías vinculadas al deporte y al equipamiento deportivo. Estos convenios, junto con premios por rendimiento y derechos de imagen, complementan una fuente de ingresos que continúa creciendo.