El sencillo método para ahorrar dólares que puede cambiar tu futuro financiero + Agregar ámbito en









Un cambio de hábito al administrar los ingresos puede ayudar a construir un respaldo económico de forma constante y con menos esfuerzo.

La constancia suele tener más impacto en las finanzas personales que los grandes esfuerzos realizados de manera ocasional. Magnific

En un contexto donde muchas personas buscan proteger el valor de su dinero, ahorrar en dólares sigue siendo una de las estrategias más elegidas por quienes desean construir un respaldo para el mediano y largo plazo. Sin embargo, más allá de la moneda, los especialistas coinciden en que el verdadero desafío suele ser desarrollar un hábito sostenido.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La educación financiera sostiene que no siempre hace falta ganar más para comenzar a ahorrar. En muchos casos, el punto de partida está en modificar la manera en que se administra cada ingreso y evitar que el ahorro dependa únicamente de lo que sobra al finalizar el mes.

Modificar pequeños hábitos cotidianos puede ayudar a organizar mejor los ingresos y planificar objetivos a largo plazo. Magnific Existen distintos métodos para organizar las finanzas personales y ninguno funciona igual para todas las personas. Aun así, algunas estrategias ganaron popularidad porque son fáciles de aplicar y ayudan a mantener la disciplina incluso cuando los ingresos varían de un mes a otro.

No hay que esperar hasta fin de mes: el error más común a la hora de ahorrar Uno de los errores más frecuentes consiste en esperar a pagar todos los gastos para recién después intentar ahorrar. En la práctica, esa lógica suele dejar poco margen, ya que los consumos cotidianos terminan ocupando casi todo el ingreso disponible. Los especialistas en finanzas personales proponen invertir ese orden. La recomendación es destinar una parte del dinero al ahorro apenas se cobra el sueldo o cualquier ingreso, y organizar el resto del presupuesto a partir de esa decisión.

Este enfoque es conocido como el principio de "pagarse primero a uno mismo". La idea es tratar el ahorro como si fuera una obligación más, del mismo modo que se afrontan el alquiler, los servicios o cualquier otra cuenta fija. Cuando el dinero permanece varios días disponible en la cuenta, resulta más fácil caer en los llamados gastos hormiga o en compras impulsivas que, por separado, parecen pequeñas, pero que al finalizar el mes representan una suma importante.

Muchos asesores financieros también sugieren automatizar el proceso. Si el banco permite programar una transferencia automática hacia una caja de ahorro en dólares o una cuenta destinada exclusivamente al ahorro, disminuyen las posibilidades de gastar ese dinero antes de tiempo. Cada estrategia de ahorro debe adaptarse a la realidad económica de quien la pone en práctica, sin perder de vista la disciplina. Magnific 90/10: el método que cambiará tu visión financiera Entre las estrategias más simples aparece el método 90/10, una regla que propone separar el 10% de cada ingreso para ahorrar e invertir, mientras el 90% restante queda destinado a cubrir todos los gastos habituales. La principal ventaja es su sencillez. No requiere planillas complejas ni cálculos diarios. Cada vez que ingresa dinero, el primer paso consiste en apartar ese porcentaje antes de comenzar a pagar cuentas o realizar compras. Quienes prefieren ahorrar en dólares pueden destinar ese 10% a la compra periódica de divisas, siempre respetando las posibilidades que ofrece la normativa vigente y su situación financiera. El objetivo no es realizar grandes operaciones, sino construir un capital de manera gradual. Por supuesto, el porcentaje puede adaptarse a cada realidad. Algunas personas podrán reservar un 5%, mientras que otras tendrán margen para ahorrar un 15% o incluso más. Lo importante, según los especialistas, es mantener la constancia y evitar interrumpir el hábito ante pequeños imprevistos. También recomiendan definir una meta concreta. Ahorrar para un fondo de emergencia, un viaje, la compra de un vehículo o una futura inversión suele generar mayor compromiso que guardar dinero sin un objetivo específico.

Temas Dólar