El dólar oficial profundiza su tendencia bajista y se amplía la distancia con el techo de la banda

El mayorista retrocedió hasta los $1.471,50, su menor valor desde fines de junio, mientras el Banco Central continuó con las compras de divisas. Tras el IPC de junio, las bandas de flotación se ajustarán 1,9% en agosto y el techo para el tipo de cambio superará los $1.880.

El dólar oficial profundizó su tendencia bajista y acumuló su tercera rueda consecutiva en descenso. En el segmento mayorista, la divisa cerró en $1.471,50 , con una baja de $10,50 (-0,7%) , el menor valor desde el 23 de junio, mientras el Banco Central continuó comprando reservas y el mercado comenzó a recalibrar las bandas cambiarias tras conocerse el dato de inflación de junio.

Con un volumen operado de u$s 604,6 millones en el mercado de contado, el tipo de cambio oficial acumula una suba de apenas $16,50 (1,1%) en lo que va de 2026.

Para Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, se trató de "una importante baja del dólar mayorista para una sola jornada, de una magnitud que no se observaba desde la última semana de abril". El analista destacó además que en las dos primeras ruedas de la semana el tipo de cambio retrocedió $16,50 , luego de haber subido $3,50 en igual período de la semana anterior.

El descenso del tipo de cambio coincidió con una nueva intervención compradora del Banco Central, que continúa fortaleciendo sus reservas internacionales. La autoridad monetaria ya adquirió u$s 570 millones en julio , tras sumar u$s 280 millones el lunes, una de las compras diarias más importantes del año. En lo que va de 2026, las adquisiciones de divisas superan los u$s 11.700 millones .

Según Ignacio Morales, Chief Investment Officer de Wise Capital, en las próximas jornadas el mercado evaluará si ese ritmo de compras puede sostenerse frente a los compromisos de deuda externa que enfrenta el país.

Por su parte, Gustavo Ber, economista del Estudio Ber, señaló que, tras el reacomodamiento registrado durante las últimas semanas, "el dólar mayorista vuelve a aflojar" mientras el Banco Central mantiene su estrategia de acumulación de reservas, un factor que sigue siendo bien recibido por los operadores. El especialista agregó que el foco del mercado ahora se concentra en el equilibrio entre inflación, tasas de interés y tipo de cambio, en un segundo semestre caracterizado por una menor oferta de divisas y el avance del calendario electoral.

El descenso del tipo de cambio coincidió con una nueva intervención compradora del Banco Central Gemini IA

El dólar minorista y el blue también retrocedieron

La baja también se reflejó en el mercado minorista. En el Banco Nación, el dólar cerró en $1.495 para la venta, diez pesos por debajo de la jornada anterior. Según el promedio informado por el Banco Central, la cotización minorista finalizó en $1.500,76.

En tanto, el dólar blue cayó $5 y terminó la jornada en $1.520, con una baja acumulada de 0,7% en lo que va del año.

Las bandas cambiarias se actualizarán con la inflación

Tras la publicación del IPC de junio, que marcó una inflación mensual del 1,9%, el esquema de bandas de flotación del dólar volverá a actualizarse durante agosto. De acuerdo con el mecanismo vigente desde enero, los límites de intervención del Banco Central se ajustan diariamente tomando como referencia el último dato de inflación disponible, con dos meses de rezago. Así, hacia fines de agosto el techo de la banda alcanzará los $1.879,92, mientras que el piso se ubicará en $739,81.

El régimen de bandas comenzó a aplicarse en abril de 2025, tras la eliminación del cepo cambiario, y desde comienzos de este año pasó a ajustarse según la inflación para evitar una apreciación real del tipo de cambio.

Desde el Banco Central sostienen que este mecanismo permite limitar movimientos bruscos en la cotización del dólar y otorgar mayor flexibilidad al mercado cambiario, aunque distintos analistas advierten que un mayor margen para la flotación también podría trasladar presión sobre los precios si la divisa acelera su ritmo de suba.