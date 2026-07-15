"El que no salta es un inglés": los festejos de los jugadores de Argentina tras vencer a Inglaterra

Después de otro sufrido triunfo de la Albiceleste, los futbolistas celebraron el pase a la final de la Copa del Mundo junto a los hinchas.

Argentina venció agónicamente a Inglaterra 2-1 y selló su pase a la final del Mundial 2026 donde enfrentará a España el próximo domingo 19 de julio. Tras el final del partido, los jugadores festejaron junto a los hinchas argentinos al ritmo de "el que no salta es un inglés".

Después de otro sufrido triunfo de la Albiceleste, los jugadores fueron abrazar a Lionel Messi y luego se reunieron en uno de los arcos que daba hacia la hinchada argentina para celebrar la clasificación a una nueva final.

Entre los cánticos también se destacó el famoso "un minuto de silencio" contra el equipo inglés, que inició por algunos de los futbolistas como Nicolás Otamendi, Cristian "Cuti" Romero", Lisandro Martinez y Giuliano Simeone, y luego se les sumó el resto del plantel.

Otro momento especial lo protagonizó Giovanni Lo Celso, que posó con una bandera que decía: "Las Malvinas son argentinas ", a pesar de las advertencias que había realizado la FIFA antes del encuentro.

Para cerrar, los hinchas argentinos le hicieron saber a los jugadores la importancia del duelo frente a la selección española al grito de "el domingo cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar" , ante la arenga de Messi y Lautaro Martínez, autor del gol de la victoria.

El testimonio de los futbolistas de Argentina

En la euforia de la clasificación de la Selección argentina a la final, Scaloni, que en la previa había remarcado que este era “un partido de fútbol”, festejó el logro y afirmó que el domingo el equipo va a dejar todo.

“Sin palabras, es una alegría para nuestro país y para nuestra gente”, comenzó el entrenador argentino. Y agregó: “El otro día dije que este grupo no deja de sorprenderme, vamos a intentar ganar, vamos a dejar todo”.

Después de otro sufrido triunfo de la Albiceleste, los futbolistas celebraron el pase a la final de la Copa del Mundo junto a los hinchas.

“Ya después de esto, es muy difícil intentar que la gente entienda lo que demuestran los jugadores, es impresionante”.

El partido se jugó en la cancha y en las gradas con una hinchada que no dejó de alentar. “Somos únicos, de verdad y no es arrogancia, es corazón. Esta gente hoy nos llevó a ganar este partido”, describió el técnico.

“La camiseta lo amerita dar todo hasta el final, no guardarse nada. Y han demostrado una vez más que lo sienten como uno más”, concluyó Scaloni sobre los jugadores argentinos.

Por su parte, Lautaro Martínez expresó entre lágrimas tras la victoria: “La primera vez que mi viejo me compró un par de botines, siempre soñé con hacer este gol. Es una locura Argentina, es una locura este equipo”.

El delantero reveló que había anticipado que convertiría antes de entrar al campo de juego. “Se lo dije a Alexis, que iba a hacer un gol. También se lo dije a Facu Medina en el banco: que iba a entrar y lo iba a ganar”, contó.