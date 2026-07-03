El comercio entre la UE y EEUU sube a niveles récord a pesar de las tensión por los aranceles

El comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos llegó a la la cifra récord de 875.000 millones de euros, en medio de las disposiciones arancelarias de Donald Trump. Sin embargo, marcan que algunos sectores clave están experimentando caídas significativas.

El comercio entre la UE y EEUU alcanzó el año pasado la cifra récord de 875.000 millones de euros (u$s1 billón) a pesar de las crecientes presiones arancelarias, pero las cifras generales ocultan graves perjuicios en sectores considerados cómo clave, según un estudio del Instituto de Economía Alemán (IW).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según este informe, las exportaciones de la Unión Europea a Estados Unidos aumentaron un 7,7%, hasta los 580.000 millones de euros, mientras que las importaciones estadounidenses a la UE subieron un 2,2%, hasta los 295.000 millones de euros, lo que elevó el superávit comercial de la UE a casi 285.000 millones de euros.

A primera impresión, estas cifras récord podrían sugerir que los aranceles introducidos bajo el gobierno de Donald Trump y las tensiones políticas no han afectado en gran medida a las relaciones económicas o incluso las han intensificado de forma involuntaria.

Samina Sultan, economista del IW, señaló que esta primera impresión "es engañosa". Subrayó que algunos sectores ya están sufriendo de forma significativa, en particular el sector del automóvil.

Las exportaciones de automóviles y piezas de la UE a EEUU. cayeron un 20,4% en 2025 , y Alemania, que representa casi dos tercios de las exportaciones de automóviles de la UE a Estados Unidos, registró una caída del 18,9%.

Por su parte, Irlanda se desmarcó de la tendencia general con un aumento del 52,7% en las exportaciones, impulsado por los productos farmacéuticos y químicos exentos de aranceles.

El comercio transatlántico de servicios también alcanzó un récord de 865.000 millones de euros, aunque la UE registró un déficit de 178.000 millones de euros en esa categoría.

Los derechos de propiedad intelectual, tales como licencias de software, patentes y marcas registradas, representaron más del 40% de las importaciones de servicios de la UE procedentes de EEUU, con un aumento del 13,7%.