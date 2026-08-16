Prime Video incorporó a su catálogo una película argentina que pone el foco en los vínculos humanos frente a situaciones límite y aborda una problemática que atraviesa a miles de familias: el impacto de una enfermedad y las dificultades que pueden aparecer durante un tratamiento.
Esperanza, resiliencia y segundas oportunidades: Prime Video estrenó una conmovedora película argentina
Cuatro vidas quedan atravesadas por decisiones inesperadas en un drama nacional que pone los vínculos y la esperanza en primer plano.
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La historia cruza enfermedad, decisiones personales, acompañamiento y nuevos comienzos sin convertir esos elementos en simples golpes de efecto, aunque el tono sensible puede no resultar igual de cercano para todos los espectadores.
De qué trata Instante
La película presenta dos historias que avanzan en paralelo y terminan conectándose a partir de experiencias marcadas por la enfermedad, los vínculos y las decisiones que pueden cambiar el rumbo de una persona.
Por un lado, están Juan y Lucía, dos pacientes oncológicos que se conocen mientras atraviesan un tratamiento. En un contexto donde el futuro aparece cargado de incertidumbre, entre ambos surge una relación que modifica la manera en que enfrentan lo que les toca vivir. El romance no funciona solamente como eje sentimental: también permite mostrar la importancia del acompañamiento cuando una persona atraviesa un momento especialmente vulnerable.
La otra línea narrativa gira alrededor de Cecilia y Ferraro. Ella trabaja como terapeuta y él es su colega, pero el contacto cotidiano con personas que atraviesan situaciones difíciles también termina afectando sus propias vidas. Así, el relato propone mirar la enfermedad desde más de un lugar: no solamente desde quienes reciben un diagnóstico, sino también desde quienes acompañan, escuchan y toman decisiones alrededor de ellos.
Ese cruce es uno de los puntos centrales de la película. No hay una única manera de atravesar una crisis, y cada personaje responde de acuerdo con sus propias herramientas, miedos y necesidades. Las despedidas, las terapias y las oportunidades que aparecen cuando menos se esperan forman parte de un relato que busca mantener una mirada humana sobre sus protagonistas.
Prime Video: tráiler de Instante
Prime Video: elenco de Instante
- Pablo Yotich
- Manuela Viale
- Alejandro Fiore
- Magui Bravi
- Juan Paya
- Luly Drozdek
- Selene Moscardi
- Gabriel Almirón
- Mosquito Sancineto
- Nazareno Laborato
- Griselda Rappi
- Belén Tassi
- Charly Issa
- Agustín Salas
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