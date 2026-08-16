Esperanza, resiliencia y segundas oportunidades: Prime Video estrenó una conmovedora película argentina + Agregar ámbito en









Cuatro vidas quedan atravesadas por decisiones inesperadas en un drama nacional que pone los vínculos y la esperanza en primer plano.

El proyecto cuenta con una historia atravesada por el presente y las decisiones personales. Prime Video

Prime Video incorporó a su catálogo una película argentina que pone el foco en los vínculos humanos frente a situaciones límite y aborda una problemática que atraviesa a miles de familias: el impacto de una enfermedad y las dificultades que pueden aparecer durante un tratamiento.

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La historia cruza enfermedad, decisiones personales, acompañamiento y nuevos comienzos sin convertir esos elementos en simples golpes de efecto, aunque el tono sensible puede no resultar igual de cercano para todos los espectadores.

El relato combina momentos de tensión y cercanía para construir una mirada sobre aquello que ocurre cuando los planes personales toman un rumbo inesperado. Prime Video De qué trata Instante La película presenta dos historias que avanzan en paralelo y terminan conectándose a partir de experiencias marcadas por la enfermedad, los vínculos y las decisiones que pueden cambiar el rumbo de una persona.

Por un lado, están Juan y Lucía, dos pacientes oncológicos que se conocen mientras atraviesan un tratamiento. En un contexto donde el futuro aparece cargado de incertidumbre, entre ambos surge una relación que modifica la manera en que enfrentan lo que les toca vivir. El romance no funciona solamente como eje sentimental: también permite mostrar la importancia del acompañamiento cuando una persona atraviesa un momento especialmente vulnerable.

La otra línea narrativa gira alrededor de Cecilia y Ferraro. Ella trabaja como terapeuta y él es su colega, pero el contacto cotidiano con personas que atraviesan situaciones difíciles también termina afectando sus propias vidas. Así, el relato propone mirar la enfermedad desde más de un lugar: no solamente desde quienes reciben un diagnóstico, sino también desde quienes acompañan, escuchan y toman decisiones alrededor de ellos.

Ese cruce es uno de los puntos centrales de la película. No hay una única manera de atravesar una crisis, y cada personaje responde de acuerdo con sus propias herramientas, miedos y necesidades. Las despedidas, las terapias y las oportunidades que aparecen cuando menos se esperan forman parte de un relato que busca mantener una mirada humana sobre sus protagonistas. Prime Video: tráiler de Instante Prime Video: elenco de Instante Pablo Yotich

Manuela Viale

Alejandro Fiore

Magui Bravi

Juan Paya

Luly Drozdek

Selene Moscardi

Gabriel Almirón

Mosquito Sancineto

Nazareno Laborato

Griselda Rappi

Belén Tassi

Charly Issa

Agustín Salas