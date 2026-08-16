El lado peligroso de la inteligencia artificial detrás de las falsas imágenes de animales

Expertos advierten sobre el impacto de estas representaciones ya que pueden distorsionar la forma en que las personas perciben a distintas especies y alterar sus conductas, con posibles consecuencias para el ecosistema y la seguridad humana.

Las imágenes de animales creadas con IA ponen en riesgo a la fauna y a los humanos.

El crecimiento de las imágenes de animales creadas con inteligencia artificial genera preocupación entre especialistas en conservación, ya que su apariencia realista puede distorsionar la percepción sobre la fauna y fomentar comportamientos peligrosos .

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Periodistas especializados en verificación digital de la AFP analizaron decenas de estas publicaciones. Entre ellas encontraron una imagen en blanco y negro que mostraba a un orangután junto a varios cachorros de leopardo, supuestamente en la selva del estado malasio de Sabah. Aunque este tipo de contenidos suele buscar sorprender o entretener y no necesariamente engañar de manera deliberada, los expertos advierten que pueden instalar una idea equivocada sobre cómo se comportan realmente los animales salvajes.

José Guerrero Casado, profesor de zoología en la Universidad de Córdoba, explicó a la AFP que esa confusión puede tener consecuencias concretas. "Esta falta de comprensión puede llevar a que la gente se acerque demasiado a los animales o interactúe con ellos de forma peligrosa" , afirmó.

El especialista recordó el caso de una mujer que intentó acercarse a un leopardo de las nieves para fotografiarlo en la región china de Xinjiang. Tras el episodio, las autoridades reforzaron los controles y pidieron a la población mantener una distancia segura frente a animales silvestres.

El problema también alcanza a la conservación. Según Chris Lewis, investigador de Born Free, mostrar a especies salvajes como animales dóciles o afectuosos puede aumentar su explotación para el turismo , las fotografías , las redes sociales o incluso como mascotas .

Jenny Roberts, del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), sostuvo que los riesgos superan los posibles beneficios. Además, advirtió que este tipo de imágenes puede generar dudas incluso frente a registros reales de gran valor. Como ejemplo, mencionó una cámara que captó en China a una tigresa junto a cinco crías. A pesar de tratarse de un hecho excepcional, algunos usuarios preguntaron si las imágenes habían sido creadas con IA.

La IA convierte a los animales en contenido viral con consecuencias reales. Freepik

Las imágenes falsas con IA también amenazan la investigación y conservación de especies

La proliferación de estos contenidos también preocupa a la comunidad científica. Un estudio publicado en Conservation Biology calificó el fenómeno como una "grave amenaza", debido a que puede dificultar la identificación de especies, alterar la percepción sobre sus poblaciones y confundir sus áreas de distribución.

A esto se suma otro riesgo: las fotografías compartidas por usuarios son utilizadas en investigaciones científicas después de ser verificadas. La circulación de imágenes falsas podría afectar la calidad de esos trabajos, según especialistas citados por la revista Nature.

Aunque plataformas como Facebook y TikTok cuentan con sistemas para identificar contenidos generados con IA, verificadores de la AFP encontraron numerosas publicaciones realistas que no estaban correctamente etiquetadas.

"La conservación depende de una sociedad bien informada que comprenda las necesidades ecológicas de las especies salvajes", resumió Guerrero Casado. "Los contenidos falsos generados por IA no sirven a ese objetivo".