Anthropic añadirá marcas de agua al contenido generado por sus modelos de IA

La medida alcanzará a Claude, su API y otros servicios de la compañía, y busca que los contenidos puedan ser identificados por otros sistemas incluso después de copiarse y pegarse. El pasado 2 de agosto, entró en vigencia el Código de Transparencia de la Ley de IA de la Unión Europea.

En medio de un mayor escrutinio sobre el contenido generado por la Inteligencia Artificial, Anthropic - desarrolladora de la herramienta Claude - confirmó que comenzará a incorporar marcas de agua en el contenido generado por sus modelos de IA , como parte de su adaptación a las nuevas exigencias de transparencia de la Unión Europea: " Los nuevos modelos marcarán el contenido generado por IA desde el primer día. Los modelos Claude lanzados en la UE a partir del 2 de agosto de 2026 admitirán el marcado legible por máquina desde su lanzamiento", detallaron en una publicación en su blog.

En detalle, los cambios que oficializó la compañía buscan cumplir con el Código de Transparencia de la Ley de IA de la Unión Europea, que entró en vigencia el pasado 2 de agosto. La normativa establece que las empresas deberán marcar el contenido generado o editado mediante inteligencia artificial de manera que pueda ser identificado por otros sistemas. Por el momento, se espera que la decisión sobre el producto sea implementada a nivel global.

La tecnología permitirá marcar tanto los textos generados por los modelos como los archivos. Para estos últimos, la compañía utilizará el estándar abierto C2PA.

La empresa liderada por Dario Amodei detalló que extenderá esta tecnología a modelos anteriores. Una de las particularidades del sistema será que la marca de agua no desaparecerá necesariamente cuando el usuario copie y pegue el contenido en otra plataforma.

"Dado que la marca de agua forma parte del texto, se mantendrá al copiarlo y pegarlo en otros lugares, e incluso podría persistir tras algunas ediciones. La marca de agua se aplicará a nivel de modelo, l o que significa que estará presente independientemente del producto Claude o la superficie de donde provenga el texto ", explicaron en la página oficial.

La marca de agua no desaparecerá necesariamente cuando el usuario copie y pegue el contenido en otra plataforma.

Por el momento, no está claro cuánto trabajo de edición sería necesario para eliminar la marca de agua del texto. Anthropic fue consultada para aclarar ese punto, pero todavía no brindó precisiones.

La compañía señaló que el sistema de identificación alcanzará a distintos productos y servicios de su ecosistema, entre ellos:

La API de la plataforma Claude.

Claude.

Claude Code.

Claude Cowork.

Claude Tag.

La aplicación de estas tecnologías se produce mientras distintas compañías buscan avanzar en mecanismos para identificar contenidos generados por inteligencia artificial, tanto por las nuevas exigencias regulatorias como por las críticas de usuarios.

Cómo se aplicará la marca de agua en el contenido generado por Anthropic

La empresa de IA detalló que las marcas de agua tendrán dos formatos distintos. "Cuando un modelo de Claude genere texto, insertará una marca de agua imperceptible directamente en el texto. No la verás y no altera el significado, la calidad ni la legibilidad de la respuesta de Claude", explicaron en primer lugar.

Más allá de esto, la compañía agregó que esta medida tendrá su correlato en los metadatos de los archivos generados por la herramienta. "Cuando Claude genera un archivo compatible, como un archivo .svg, .png o .jpg, le adjunta metadatos de procedencia firmados. Estos metadatos siguen el estándar abierto de la Coalición para la Procedencia y Autenticidad del Contenido (C2PA), utilizado en toda la industria para registrar información sobre la procedencia del contenido. Si hay una etiqueta de metadatos firmada, indica que el archivo fue procesado por Claude y permite detectar si ha sido manipulado", concluyó.

Más empresas avanzan con el marcado de contenido generado por IA

Anthropic no es la única compañía que adoptó medidas de este tipo. Otras empresas tecnológicas también se comprometieron a cumplir con el código europeo sobre transparencia de contenido generado por inteligencia artificial.

Entre ellas se encuentran Black Forest Labs, Google, Meta, Microsoft, OpenAI y Synthesia. En paralelo, otras plataformas comenzaron a implementar sistemas similares.

Uno de esos anuncios fue hecho la semana pasada por Suno IA, que anunció que marcará las canciones creadas mediante su plataforma, en medio de una serie de demandas. El mes pasado, Substack se asoció con Pangram para identificar contenido generado por IA en los boletines publicados en su servicio.

Qué dice la ley de la UE

Desde su surgimiento, la Unión Europea es el bloque que más esfuerzos ha realizado a la hora de regular la Inteligencia Artificial. Así, el artículo 50 de la Ley de IA entra en vigor el 2 de agosto de 2026. En él se establecieron obligaciones de transparencia para los proveedores y usuarios de determinados sistemas de IA, incluidos los sistemas de IA generativos e interactivos y los deepfakes.

En detalle, la normativa obliga a los proveedores de estas herramientas a "diseñar sistemas de IA de forma que se garantice que las personas estén explícitamente informadas cada vez que interactúen directamente con un sistema de IA" y a agregar "marcas legibles por máquina para permitir la detección de contenido generado o manipulado por IA".

"Estas obligaciones tienen como objetivo fomentar la confianza y la integridad en el ecosistema informativo. Es fundamental que las personas sepan cuándo interactúan con la IA o cuándo están expuestas a contenido generado por ella. Esto les ayudará a tomar decisiones informadas, a ajustar su confianza en la IA y a evitar la desinformación o el engaño", detallaron desde el bloque europeo.